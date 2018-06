Grön stad och satsning på byggnation

Foto: Mark Hanlon

Om Trädgårdsstaden i Ystad kan man blad annat läsa följande: "Den redan uppvuxna och gröna karaktären bevaras genom att ny bebyggelse planeras med hänsyn till befintlig vegetation." Man förklarar på vilka sätt man ska skapa en grön stadsdel, och allt detta låter helt perfekt.

Som medborgare tänker man att nu äntligen träder miljötänket in, till skillnad från allt skövlande inom andra områden, till exempel i Västra Sjöstaden.

Dubbla budskap är det värsta jag vet. Hur kan man å ena sidan jobba för etablering av en grön stadsdel, som ska bevara befintliga träd och växter, och å andra sidan besluta om att fälla gamla träd som råkar stå i mer centrala delar? Bör vi inte ta vara på befintlig vegetation inom hela staden?

Det har skrivits så många kloka ord i protest mot beslut om trädfällning i Bollhusparken, så det finns ingen anledning till upprepning. Och jag är verkligen ingen expert på området.

Men jag frågar mig var expertisen kommer in vid beslut som tas inom samhällsbyggnad. Detta gäller alla partier oavsett parti.

Men det parti som kallar sig miljöparti; hur kunde ni gå med på detta? Och varför har inte lokala avdelningen för Naturskyddsföreningen reagerat? Och varför reagerar man inte och har synpunkter på det sätt som det byggs på inom kommunen idag?

Nu kan det ju tänkas att man reagerat och protesterat utan att allmänheten har vetskap om det, alternativt att jag missat att läsa om det vilket också är fullt möjligt, men jag tror faktiskt inte att jag ska förlänga mitt medlemskap i Naturskyddsföreningen.

I min värld står ordet "miljö" för flera saker. Det handlar om den fysiska miljön, men även om den psykiska. Allt som nu skrivs om grönområden och om beslut om trädfällning, handlar om påverkan på både den fysiska och psykiska miljön.

All nybyggnation har ett pris. Visst behöver Ystad kanske fler bostäder, men frågan är om det byggs den typ av bostäder som såväl de äldre som de yngre är i behov av. Men det är en helt annan diskussion.

När jag skriver att nybyggnation har ett pris, tänker jag ur ett miljöperspektiv. Man skövlar befintlig vegetation, man bygger allt för tätt så att den psykiska miljön påverkas för de boende. Titta bara i Västra Sjöstaden – varierande bebyggelse; jättetrevligt, men fy vad tätt och trångt man bygger!

Och under byggtiden är det inte kul. När man flyttat till ett område känner man säkert att man flyttat till sitt lilla himmelrike.

Men den känslan stannar inte kvar så värst länge. En byggnation av ett område pågår under flera, flera år. Jag kan bara beklaga de som kommer att flytta in i Trädgårdsstadens etapp ett. De kommer att bo i en byggarbetsplats under flera år.

Vi i Västra Sjöstaden vet. Det handlar om nedskräpning utanför byggområdet, om tung trafik till och från området, om hög ljudnivå från morgon till kväll under sex av sju dagar i veckan (fy attans för bygghissar), om spotlights och arbetsbodar som under framförallt vinterhalvåret står tända dygnet om och ja, ni tror säkert inte det är sant, men det handlar även om byggare som trots byggbodar, står och pinkar vid närmsta plats bakom en container men tillika mitt framför de befintliga boendes köksfönster.

Ja, ni har tolkat det rätt, vi är heligt trötta på detta byggande och framförallt; höghusbyggande! Och jag frågar mig – vem värnar om de befintliga boendes miljö?

Hoppas verkligen att det blir annorlunda i Trädgårdsstaden. Men efter höstens val är det säkert någon som får lust till att klämma in ett tolvvåningshus där.

Gertrud Olsson

Västra Sjöstaden