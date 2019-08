Håller du 40 även i någon annans by?

Foto: Bosse Nilsson

Att bo på Österlen har många fördelar, närheten till både hav och skog, det lugna tempot, mindre stress.

Om man som vi har flyttat från Malmö och hit till Ingelstorp är trafiken något som vi trodde skulle vara ett ickeproblem.

Även om vi har haft vårt hus länge här så har vi nog aldrig upplevt ett år som detta ur trafiksynpunkt. Trafiken på Österlenvägen är brutal nu mer än någonsin, inte många håller hastigheten som numera är 40.

De flesta byar har nu 40 och vi hör många som klagar på att just i deras by, förbi deras hus, håller ingen hastigheten. Men hur är det egentligen, handen på hjärtat, kör du själv 40 genom någon annans by?

Trafikverket säger att de inte kan göra något och polisen har inte agerat vad vi har märkt. Detta är ett attitydproblem som finns hos människor nu, jag bryr mig inte om någon annan, om jag kan köra i 90 på en 40-väg så gör jag det.

Att bli tagen i en fartkontroll är osannolikt och därför kör jag järnet och skiter i alla andra, ända tills det händer något allvarligt. Hoppas kan man alltid.

Susanne Lundquist

Ingelstorp