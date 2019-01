Insändare: Debatten föder oanade idéer om framtiden

Foto: TT

Christer Nylanders artikel 11 januari "Vi borde ifrågasätta vår egen klokhet", är ett ytterst tankeväckande inlägg i debatten om vår överlevnad. Referenser till tidigare civilisationer som kommit och gått och att även vi nu med stora steg närmar oss denna verklighet.

Och det är få områden som inte känner av denna växande splittring, vår växande psykiska och fysiska ohälsa, samhällets oförmåga att sätta människan i centrum före ekonomisk och materiell tillväxt. Naturförstörelsen, som redan skridit så långt att endast omedelbar handling nätt och jämt kan rädda situationen.

Som alltid finns det en bov i dramat, det är: Massproduktionen. Människans dominerande behov både individuellt och kollektivt är kreativiteten, på alla tänkbara nivåer i samhället. Så har det varit sedan tidernas begynnelse, ända fram till industrialismens utveckling sedan mitten av 1800-talet, fram till kulminationen i dagens "köp,slit&släng" samhälle.

Denna "massproduktion" som manifesterat sig som ett ett med mänskligheten, är också skyldig till större delen av all miljöförstörelse och även det växande behovet av kärnkraft, vars soptipp lär överleva i 100 000 år.

Men frågan är inte hur man genom politiska beslut "avskaffar" massproduktionen. Det är ett förlegat och förbrukat grepp.

Det handlar snarare om att i en stegvis process byta ut begreppet mass- mot kvalité och hållbarhet. Att lägga tid på något snarare än att avverka det i maximalt högt tempo.

Under en sådan process hamnar människan i centrum, med en växande möjlighet till bättre hälsa och allmäntillstånd, name it....

Hur som helst är det allra mest avgörande just nu, att denna debatt växer lavinartat och på så vis också berikar och föder idag oanade idéer att bygga framtidens lösningarna på.

Johannes Jansson

Ravlunda