Insändare: Inför avgifter på stationstoaletter

Foto: Mark Hanlon

Allt som oftast så är toaletterna på stationerna i Ystad och Sjöbo stängda på grund av vandalism.

Ibland stängs hela väntsalen ner. Irriterande och tröttsamt för oss resenärer, som klarar av att besöka offentliga toaletter, utan att förstöra inrättningen.

Inför betaltoaletter, i stil med; sms:a ett nummer, få kod i retur, slå in på toalettdörrshantaget, kom in, gör det du ska. Tillgång till papper, tvål, varmt vatten. Finns bland annat på Knutpunkten i Helsingborg. Ta en tia i avgift per besök. Enkelt.

Kanske också införa liknande för själva väntsalen, och kallade det lite finare för lounch, så vi civiliserade resenärer kan söka skydd för regn, snö och rusk.

Det finns tekniska lösningar. Fundera, Skånetrafiken.

Jonas Bohman

Ystad