Insändare: Medborgarförslag i Simrishamn – inte för alla

Simrishamns kommun har beslutat att alla medborgarförslag hädanefter måste lämnas digitalt. Möjligheten att lämna ett skriftligt medborgarförslag försvinner alltså.

För att lämna in ett medborgarförslag måste man först gå in på kommunens hemsida, leta reda på var på hemsidan det ska lämnas och sedan logga in med Bank-ID, annars går det inte att lämna det. För att förslaget sedan ska behandlas av kommunen måste förslaget få 75 sk ”likes”, om inte hamnar det i papperskorgen. För att ge ”likes” måste man också logga in med sitt Bank-ID.

Beslutet innebär att man stänger ute många av Simrishamns medborgare från att lämna medborgarförslag till kommunen. Alla har inte datorer, alla har inte Bank-ID och alla kan inte tekniken för att göra det. Motiveringen är att förenkla och förbilliga för kommunen. Om demokratiaspekten sades inte ett ord, men den kanske inte är så viktig.

Att M, L, C, KD och SD inte tycker att alla kommuninnevånare ska ha samma möjlighet att kunna lämna förslag på kommunens verksamhet är kanske inte så konstigt, men att FI, V och MP har samma åsikt är för mig märkligt.

FI säger sig vara ett parti som kämpar för kvinnor, men det gäller kanske bara välutbildade kvinnor. Kvinnor, framförallt äldre, som varken har teknik för eller kunskap om sociala medier göre sig icke besvär. V som säger att man står på de mest utsattas sida gör här gemensam sak med allianspartierna och SD och utesluter många från att framföra sina förslag på kommens verksamhet.

Socialdemokraterna argumenterade förgäves mot förslaget och röstade därför nej till det, vilket också Österlenpartiet gjorde. Heder till dessa.

Carl-Arne Åhlin