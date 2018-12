Insändare: Sverigedemokraterna är inte alls så farliga

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Borgerlig majoritet. Hur farliga kan Sverigedemokraterna vara? Naturligtvis inte alls.

Lite om förutsättningarna:

• Det är utan tvekan så att det val vi nyss hade har gett en kraftig förskjutning åt det borgerliga hållet. Det är bara att enkelt konstatera genom att titta på den procentuella fördelningen av röster. Då antar vi att Sverigedemokraterna i huvudsak är borgerligt.

• Centern och Liberalerna har under hela förvalsprocessen och även efter valet hävdat att man tillhör Alliansen.

• Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna har tillsammans cirka 59 procent av alla röster.

• Det är bara nojigt av Centern och Liberalerna att inte kunna ens tänka sig att ha något som helst samröre med Sverigedemokraterna.

• SD är ett helt vanligt parti med sina åsikter. Det är fullständigt självklart att man inom gruppen Alliansen + SD har en förkrossande majoritet för att stanna kvar inom EU och att man inte ska ha synpunkter på att styra kulturen.

• I övrigt är man överens om det mesta. Till exempel skatter, vård, äldrevård och polis.

Under Allianstiden med bland annat Maud Olofsson hade man i sak mycket större problem initialt. Nämnas kan till exempel kärnkraftsfrågan. Centern visade då sin storhet i att i princip bortse från denna splittrande fråga.

Likheterna i den nuvarande så kallade Alliansen är om möjligt ännu större än under Maud Olofssons partiledarskap även om man skulle räkna in SD. Skärpning de två borgerliga partierna C och L. Om man fortfarande tycker sig vara borgerliga partier inom C och L rösta då inte fram en socialistisk minoritet.

Eller så gör man som Socialdemokraterna att man försöker nästla fast någon sorts naziststämpel på SD. Hur många av SD:s 1,1 miljon väljare känner igen sig i detta. Ingen.

Det tog lång tid, om ens alls, innan Centern på Hedlunds tid återhämtade sig från samregerande med Socialdemokraterna.

Det är dessutom så fruktansvärt odemokratiskt och osocialt att inte ens vilja ha med vissa att göra. Har man inte gemensamma åsikter i någon fråga – då har man inte det.

Försök istället att hitta de gemensamma punkterna och jobba framåt. Det gäller i stort som smått och gäller givetvis även storpolitiken.

Bertil Andersson

Östra Tommarp