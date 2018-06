Insändare: Varför har inte Moderaterna gjort något förut?

Foto: Larsen , Håkon Mosvold

Svar på insändare 9 juni av moderaterna i samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamn angående va-frågor.

Det är inte särskilt smart att kasta sten i ett glashus vilket just nu sker av moderaterna i Simrishamn. För det är just under de moderatledda regeringsperioder som otillräckliga åtgärder vidtogs mot problemen inom va-försörjningen i kommunen.

Följden blev att alla de bekymmer som nu räknas upp i deras insändare grundlades under deras tid vid makten.

Österlenpartiet tycker fortfarande att en utbyggnad av va-ledningarna i Rönnebröd, Attusa och Tåghusa ska ske som bestämts av kommunens högsta beslutande organ kommunfullmäktige.

För säkerhets skull har frågan till och med prövats två gånger i kommunfullmäktige. Även moderaterna var med på detta. Båda gångerna.

Utbyggnaden ska ske med frivillig anslutning från fastighetsägarna och de ska betala lika mycket i anslutningsavgift som alla andra gjort hitintills i kommunen. Någon har fört fram att det skulle vara olagligt att ansluta fastigheter med frivillig anslutning.

Då vill vi påminna om att sedan år 1976 då nuvarande lagstiftning tillkom kring va-verksamhet så har i stort sett tusentals fastighetsägare anslutits frivilligt. Det har varit en allmän praxis och jag känner egentligen inte till någon som tvångsanslutits. Alltså över 40 år av olaglighet!

Det har även förts fram att risken att fastighetsägarna inte skulle bli bundna av betalning av anslutningsavgiften eller va-brukningsavgifter om de anslöts frivilligt.

Den risken får betraktas som ytterst minimal eftersom alla som vill ansluta sig frivilligt måste begära det på en blankett där det står just att de förbinder sig att betala när de undertecknar denna. Hitintills har inte heller någon av de tusental som fått frivillig anslutning försökt på något sätt trixa med något sådant.

Christer Vigren

För Österlenpartiet