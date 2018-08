Insändare: Vi har lösningar på Skurups problem

Svar på Magnus Alm (S) insändare "Svartmåla utan att ha egna lösningar" i YA 2 augusti. Jag presenterar fakta kring vänsterstyrets tillkortakommande kring kommunens välfärdsverksamheter. Det du missat eller inte vill erkänna är att jag är den politiker i Skurups kommun som efter det att Skurupspartiet bildats lämnat in i särklass flest motioner av kommunfullmäktiges 41 ledamöter. Dessutom lagt ett stort antal initiativärende i kommunstyrelsen.

De flesta av dessa presenterar våra lösningar för att Skurups kommun åter ska leverera högsta kvalitet i kommunens välfärdsverksamheter. Jag har bland annat motionerat om att omedelbart stoppa flyktingmottagningen i kommunen till dess att staten tar det fulla ekonomiska ansvaret.

Om så hade skett hade Skurups kommun haft mycket bättre förutsättningar att leverera hög kvalitet i förskola/skola, vård- och omsorg och därmed inte haft de stora kvalitetsbrister som vi fått med vänsterstyret.

I din insändare skriver du att det hänt mer under dina fyra år än under mina tolv år vid makten.

Den som är intresserad kan gå in på Skurupspartiets facebooksida och se den långa sammanställningen över det som hände under perioden 2003–2014. Dessutom har det mesta av det som hittills skett under denna mandatperioden startats upp före 2015.

Du skriver att ni byggt bostäder som medfört en ökad skattekraft Samtidigt har du själv erkänt i SKD-artikel, 25 april:.

"Vi har inte satt ingång bostadsproduktionen i Skurupshem under denna mandatperioden säger Magnus Alm (S). Med det menar han att VD Pierre Esbjörnsson inte har omvandlat ägardirektiven om att bygga bostäder i realiteten. Trapphuseboendes som tidningen berättat om nyligen är initierat tidigare, och avhängigt av kommunens behov av LSS-tjänster, likaså de 16 lägenheterna i kvarteret Tallen som var klar 2017 var initierade under förra mandatperioden uppger Alm. "

Avslutningsvis lite jämförelser kring grundskolan som gjort av Lärarförbundet. Skurups placering bland landets 290 kommuner åren 2014–2107.

20142017

Lön: 125 254. Friska lärare: 49 120. Avtalspart: 17 248

Du pratar hela tiden om att ni satsar på personalen, tydligen långt ifrån tillräckligt och det är inte konstigt att personal och elever flyr Skurup i en takt som vi aldrig skådat tidigare.

Valet 9 september står mellan hög kvalitet i kommunens kärnverksamheter med en ny politisk ledning med erfarenhet, kunskaper eller ständigt lägre kvalitet med nuvarande vänsterstyre.

Niklas Sjöberg

Kommunstyrelseordförande 2003–2014

Kandidat för perioden 2019–2022.