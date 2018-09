Insändare: Volontärer som komplement till hemtjänsten

Vem är hemtjänsten till för? Är den till för de svagaste och sjukaste i samhället som behöver samhällets hjälp för att klara vardagen? Enligt Sverigedemokraterna är det tveklöst så.

Vi lade en motion under innevarande mandatperiod angående volontärverksamhet inom Ystads kommun, där kommunen skulle gå in som organisatör för att detta skulle fungera.

Vi menar på att många är äldre i samhället är ensamma och har svårighet att få sitt sociala liv att fungera.

Många äldre som har hemtjänst träffar inga andra människor än just hemtjänsten under dagen. Tänk er själva att sitta och vänta och se fram emot att träffa människor, och de enda som kommer under dagen är just hemtjänsten, som för övrigt är de sanna vardagshjältarna i samhället, men som många ggr inte har tid att språka med de äldre, på grund av deras pressade scheman, utan de gör bara vad de är tillsagda att göra.

Vi menar på att det inom kommunens försorg ska finnas en så kallad volontärverksamhet där frivilliga kan anmäla sig, för att de äldre i samhället ska kunna gå ut, spela kort eller bara samspråka med någon annan än sig själv.

Volontärverksamheten kan också bryta en eventuell ensamhet hos själva volontären, alltså blir detta en win win-situation.

I nuläget bedrivs mycket forskning med fokus på den ensamhet som äldre upplever och som inte kan tillgodoses av hemtjänsten, eller kommunen. Botemedlet mot ensamhet är just sällskap som i sin tur ger meningsfullhet och en trygg tillvaro.

Motionen behandlades positivt av majoriteten men ansågs ändå besvarad, på grund av att detta skulle minsann införas under hemtjänstens försorg.

Har då detta blivit en realitet? Varje budget debatt som vi haft i Ystad sedan motionen lades, har vi frågat ordföranden i socialnämnden detta, men inte fått något svar.

Vi tycker att detta inte skulle vara någon svår sak att erbjuda de äldre, men prestigen i socialdemokraterna har satts först istället för de äldres väl och ve.

Om vi hade fått bestämma så hade volontärverksamhet införts både inom socialnämndens ansvarsområde, men även inom skolan (så kallad klassmorfar och klassmormor).

Detta kommer Sverigedemokraterna i Ystad kämpa för.

Paul Svensson

Sverigedemokraterna Ystad