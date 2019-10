Jenny Piper: Många forskare invänder mot klimatmodellerna

Foto: Henrik Montgomery/TT

Britt-Louise Lind ondgör sig över att jag vågar ifrågasätta såväl klimathysterin som Greta Thunberg (YA 17 oktober)

För det första är det begränsat med utrymme för en insändare, annars hade jag gärna presenterat källor för mina påståenden.

Jag räknar dock med att människor i dagens samhälle med alla tekniska hjälpmedel till hands kan söka upp information på egen hand.

Jag kände överhuvudtaget inte till att Nya Tider skrivit något om detta så din indikation att jag citerat tidningen är taget ur luften.

Uppgifterna om Bo Thorén fick jag från en norsk dokumentärfilm som grävt fram att det var han som från början ville hitta ett barn som skulle representera hela rörelsen och vad gäller kopplingen till Herzog härrör de uppgifterna från en artikel i brittiska The Times.

Vad gäller att det finns många forskare som invänder mot de klimatmodeller som det politiskt styrda organet IPCC använder, så kan du till exempel googla på ”There is no climate emergency”, som är överskriften på det brev som 500 forskare lämnade in till FN:s generalsekreterare Antionio Guterres, samma dag som Greta Thunberg höll sitt tal i FN – något som för övrigt inte omnämnts i svensk media.

Jag är dock inte förvånad över att klimatalarmister försöker famla efter halmstrån nu när mer och mer uppgifter kommer fram som ger vid hand att det finns goda skäl att ifrågasätta om vi får hela bilden.

Att försöka skrämma människor från att ta reda på fakta genom att dra in Sverigedemokraterna och den ”högerextrema” tidningen Nya Tider är direkt oseriöst, men man får hoppas att gemene man kan tänka själva.

Jenny Piper

Oberoende skribent