Svar till Siv Bildtséns inlägg i YA 24 oktober ”Klimathotet: Somliga skjuter bara frågan ifrån sig”.

Ja, jorden har värmts upp med ca 0,6 grader på 150 år. Finns det anledning till oro? Nej jordens klimat har alltid förändrats. Att skylla på människans utsläpp av koldioxid är bara en av flera lögner klimat alarmisterna sprider.

Men Siv Bildtsen, du som är säker på din sak, ge mig ett bekräftat bevis på att koldioxid värmer upp jorden. Enligt alarmisterna så är ju det problemet så det ska väl inte vara svårt för dig att ge mig ett bekräftat bevis.

Du skriver vidare att de allra flesta tror på detta så kallade klimathot, som politiker, företagsledare med mera. Det är väl klart att dom applåderar detta, mera makt till politikerna och mera pengar till företagsledarna. Massmedia säljer mera för som du kanske vet så säljer svarta rubriker.

Nu till lite fakta om koldioxid.

Koldioxid är färglös för människor, eftersom att koldioxid absorberar mycket lite fotoner i de våglängder vi kallar för synligt ljus. Koldioxid absorberar däremot IR-strålning på våglängderna 2,7 och 4,3 och 15 mikroner. Vatten absorberar dock också på våglängderna 2,7 och 15 mikroner, men ganska lite kring 4,3.

Koldioxid är en omnidirektionell mottagar och sändarantenn av inkommande strålning som absorberas. Det innebär att koldioxid inte kan "stänga in" värme på Jorden, eftersom att koldioxid alltså skjuter ut IR-strålning i vilken riktning som helst.

Eftersom att Jorden är en ellipsoid , med en krökt jordyta och atmosfär som alltid har en högre lob ut mot rymden än in tillbaka mot Jorden, så kan koldioxid alltså inte under några omständigheter stänga in värme.

Vill du veta mera om koldioxid så har jag mera att berätta. En sak som jag hoppas att vi kan vara överens om är att koldioxid är en grön gas och en förutsättning för allt liv på jorden.

Thomas Nilson

Simrishamn