Foto: Thorsten Persson

Svar till Kerstin Cedergren ”Vi vill ha valuta för skattepengarna”, i YA den 10 januari. Det har skrivits en del insändare om att Simrishamns kommun satsar för mycket på Simrishamns stad gentemot övriga kommundelar. Bland annat från Kerstin Cedergren.

Vi vill här klargöra hur det ser ut med investeringarna i kommunen med fakta.

Det finns ett antal miljoner varje år att investera för och vi som politiker och även tjänstepersoner måste alltid fundera på vad som är bäst för hela kommunen och måste därför sätta oss ner och prioritera. Kassakistan är inte bottenlös och höjd kommunalskatt gläds nog ingen åt?

Och man kan alltid ägna sig åt att gräva i vad som har varit men det vinner ingen särskilt mycket på.

Vi ser positivt på utvecklingen i Simrishamns kommun och har många fina investeringsprojekt i ryggsäcken och på ritbordet.

Om vi nu ska stanna lite vid dina tankar kring att det bara satsas i tätorten så ska vi presentera lite klara fakta. Det är aldrig roligt att rabbla siffror och sätta tätorten Simrishamn mot övriga kommundelar.

Låt oss ta några exempel, under åren 2015–2017 investerade vi drygt 14,6 miljoner kronor i Hammenhög. Under samma period så investerade vi drygt 30 miljoner kronor i Simrishamn. Om vi sedan delar dessa belopp med antal invånare boende på orten så händer något intressant, under angiven tidsperiod så fick Hammenhögs borna 14 600 kronor per invånare i ”retur” på skatten medan Simrishamnsborna erhöll 4 400 kronor per invånare i ”retur” på skatten.

Som de flesta säkert kan räkna ut så är storleken på investeringarna direkt kopplade till mängden invånare som nyttjar investeringen.

Vi har fler sådana här exempel med det får vi inte plats i tidningen med. Men vi har satsat stora pengar även i Borrby, Gärsnäs med flera orter under denna mandatperiod.

En sista tämligen intressant faktor som du helt har missat är syftet med skattepengarna. Dessa ska investeras i mark och infrastruktur som ägs och förvaltas av kommunen.

Att kommunen lägger pengar på något som inte ens är deras, torde vara ett slöseri med stora mått. Det tror jag nog vi kan vara överens om.

Vi investerar även i Vitemölle – det är bara att läsa årsredovisningarna från 2015-2017. Om vi då ser oss omkring i kommunen så finns det många vackra platser dit du och alla andra är välkomna som skattebetalare i Simrishamns kommun att besöka. Jag lovar att vi kommer att fortsätta att investera i hela kommunen.

Karl-Erik Olsson (S)

Kommunstyrelsens ordförande