Lärarnas riksförbund: Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket.

Foto: Alexander Olivera/TT

Sverige har aldrig haft en större befolkning än idag och därmed också väldigt stort antal elever i våra skolor. Samtidigt råder det stor brist på lärare i landet och inom några år kommer vi att sakna nästan 45 000 utbildade lärare.

Samtidigt som vi saknar lärare så har också yrket blivit mer och mer komplext och arbetsuppgifterna mer och mer omfattande.

I början av 80-talet hade läraryrket hög status i Sverige. Många ville utbilda sig till lärare och lönerna låg relativt bra till jämfört med andra akademikeryrken.

Det var faktiskt så många som ville bli lärare att lärarutbildningen hade flest antal sökande per plats (till exempel fler än juristutbildningen).

Idag är det inte alls så. Utbildningsplatserna gapar ibland tomma och lärarhögskolor har då och då under 2000-talet tvingats ställa in utbildningar på grund av för få sökande. Det är ibland väldigt låga meritvärden som krävs för att komma in på lärarutbildningen.

Hur har då denna nedvärdering kunnat ske? Den krassa sanningen är att läraryrkets status har sänkts kraftigt de senaste 30 åren.

Lärarnas löner har tappat ordentligt i jämförelse med andra akademikeryrken och lärarnas arbetsuppgifter har ökat markant. Idag är lärarutbildningen en av få som ger en negativ livslön. De som väljer att jobba direkt efter gymnasiet (samhällsprogrammet motsvarande) kommer att tjäna mer under sin livstid än de som utbildar sig till lärare.

Det borde vara självklart för alla att om Sverige ska kunna hävda sig internationellt så är vår enda chans att vi har välutbildad arbetskraft. Utan utbildade lärare når vi inte detta. Läraryrket är kort och gott vaggan till hela Sveriges ekonomi.

Det är dags att öka lärarnas status för att få fler att söka till lärarutbildningarna.

I Finland är det till exempel högt tryck på lärarutbildningarna och deras resultat i internationella jämförelser (exempelvis Pisa) ligger betydligt högre än Sveriges. I Finland kallas också lärarna för ”Nationens ljus”.

Vi inom Lärarnas Riksförbund anser att Sverige måste satsa mer på lärarna. Vi måste få tillbaka yrkets status för att locka fler till att vilja bli lärare och klara av den enorma brist som vi bara sett början av.

Det är också dags att staten tar ett större ansvar över skolan. Kommunerna har visat att de inte klarar uppdraget.

För aldrig har det varit så många elever i den svenska skolan som haft så få utbildade lärare. Lärare som har fått ta fler arbetsuppgifter än någonsin tidigare.

Greger Sandell

Kommunombud, Lärarnas riksförbund, Tomelilla

Peter Nilsson

Kommunombud, Lärarnas riksförbund, Sjöbo