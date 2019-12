Lärarnas riksförbund: Ystads skolor kan tappa sitt goda rykte

Med anledning av Barn- och utbildningsnämndens beslut som YA skriver om i dag, 13 december reagerar vi i Lärarnas Riksförbund med bestörtning.

Ystads skolor har länge haft ett gott rykte men ett gott rykte är inget som är hugget i sten, tvärtom, det är lätt att förlora men svårt att återfå.

I dag är buns budget underfinansierad eftersom Ystad fått fler elever än beräknat och därför ligger nu ett besparingskrav på 24 miljoner.

Vad blir konsekvensen för våra skolor när denna besparing på 24 miljoner ska utföras med osthyvel i en verksamhet som redan i dag drivs med en ytterst snäv budget?

Varför använda osthyvel istället för att göra en grundlig genomlysning av verksamhetens alla nivåer, från förvaltning och neråt och därefter skära där det finns något att skära?

Årskostnaden per elev i Ystad är 99 000 kronor. I Skåne län är motsvarande kostnad 111 300 kronor och i jämförbara kommuner 109 300 kronor. En Ystadelev kostar alltså redan 10 000 kronor mindre per år än i jämförbara kommuner i Skåne. (Skolverkets statistik).

Lärartätheten i Ystad är 13,5 elever per lärare medan man i Skåne län har 12,1 elever per lärare. Våra grannkommuner är inget undantag med Skurups 10,1, Tomelillas 11,3 och Sjöbos 12 elever per lärare. (Skolverkets statistik).

Lärarnas Riksförbund i Ystad genom

Anna-Karin Ahlbeck

Biträdande kommunombud

Kerstin Irehjelm

Biträdande kommunombud

Niclas Bengtsson

Huvudskyddsombud grundskolan.