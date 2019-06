Lars Toftemar: Där trampade Göran Göransson i klaveret

Foto: Thorsten Persson

Nu har Göran Göransson verkligen trampat i klaveret med sin senaste insändare. Han drar sig inte för att totalsåga det högsta kommunala demokratiska forumet som finns, nämligen kommunfullmäktige.

Ett fullmäktige som är det enda som väljarna kan utse sina representanter till. Han går till och med så långt att han kallar fullmäktige för meningslöst, irrationellt och en politisk grottekvarn.

Menar han då att demokratiska processer är irrationella och meningslösa? Menar han då att folkets röst inte ska bli hörd? Ska vi slopa valet till församlingen?

Vilken häpnadsväckande inställning av en som själv är en del av KF:s demokratiska process.

Göran Göransson med sitt ständiga filibustrande och för det mesta mästrande inlägg i debatterna på KF, en man som har utnyttjat just denna process maximalt.

Han kallar dessutom forumet för en lekstuga. Om så skulle vara fallet är Göran Göransson lekledaren.

Hur kan en KF-ledamot överhuvudtaget uttrycka sig så om det forum som är Ystads främsta demokratiska plats?

Sedan har han mage att uttrycka att han vill utvidga den demokratiska processen genom att ta bort fullmäktiges demokratiska rätt att ändra på nämndernas beslut. Han vill att nämnderna, som inte är valda av medborgarna, ska vara enväldiga och att deras beslut inte ska kunna prövas av KF.

Men om man tänker efter så ligger det helt i linje med de åsikter som sprids inom Kristdemokraterna med abortmotstånd, invandrarmotstånd och ett allmänt närmande till Sverigedemokraterna?

Sedan ger han sig hän till det mantra som är den borgerliga fyrklöverns; Ekonomin är så bedrövlig och vi måste spara och spara.

Nej, det måste ni inte, höj skatten med en krona så får ni varje år in 60 miljoner kronor mer. Det gör 300 kronor per månad (kostnaden för 3 pizzor) för en normalinkomsttagare och dessa pengar täcker för det första underskottet på 30 miljoner och för det andra möjliggör det satsningar för 30 miljoner på till exempel välfärd, äldreomsorg, skolor eller att ha fontänerna igång under hela dygnet.

Så klaga inte på ekonomin när lösningen finns tillhands utan att Ystadsborna behöver försaka något speciellt.

Övriga utfall i Göran Göranssons insändare vill jag inte kommentera eftersom det lyser igenom att han inte fick sin vilja igenom vid sista fullmäktigesammanträdet och därför går till angrepp på det forum som gett honom bakläxa.

Och det finns mycket annat som jag skulle kunna kritisera Göran Göransson för. Ett exempel är varför han inte som vald politiker gjorde något för de inlåsta barnen när han visste att de for illa. Men det får bli i en annan insändare.

Lars Toftemar (S)

Ystad