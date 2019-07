Låt Ystad förbli intakt

Foto: Fotograf Johan Wingborg

De svåra ekonomiska tiderna för kommunerna riskerar att leda till att verksamheter skärs ner eller till och med läggs ner.

Under början av sommaren har i Enköpings kommun ett omvårdnadsboende, träffpunkterna och en förskola lagts ner. I Österåker har kommunstyrelsens ordförande, genom eget beslut, i juli lagt ner en förskola med omedelbar verkställighet. I andra kommuner får ett antal bibliotek neddragning av verksamheten eller så läggs de ner.

De svåra ekonomiska tiderna för kommunerna riskerar alltså att leda till att verksamheter skärs ner eller till och med läggs ner, och då kanske främst så kallade icke-lagstadgade verksamheter. Under våren har vi i Ystad hört varningar eller indirekta hot kring verksamheterna på Marietorp, Marinpedagogiskt centrum, Ungdomens hus och Kulturskolan. Det är rimligt att fråga sig om något av biblioteken i byarna också är i riskzonen. Det är lagstadgat att varje kommun måste ha ett folkbibliotek, men fler är inget krav.

Ibland kan beslut som de ovan vara nödvändiga, men det är viktigt att sådana förändringar sker via den demokratiska processen, inte genom ordförandebeslut. Vilka prioriteringar som ska göras och vilka alternativ som eventuellt finns måste diskuteras i laga ordning.

Vi i Vänsterpartiet känner oss mycket oroliga. Andra kommuner med ekonomiska problem skär ner i verksamheterna. Kommunallagens 6 kapitel 39 paragraf möjliggör för nämndsordförande att ta beslut i ärenden som är ”så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas”. Minnet av diskussionerna om de ovan anförda verksamheterna i Ystad, gör att vi undrar över om sådant kan ske även i vår hemstad. Det är svårt att återuppbygga väl fungerande verksamheter som lagts ner.

Vi i Vänsterpartiet vill inte skära ner det som byggts upp inom kommunen och vi misstänker att kommuninnevånarna inte heller vill det. Vi ser då hellre en skattehöjning. Då kommunstyrelsens ordförande bjudit in samtliga partier i fullmäktige till budgetsamtal i höst, förutsätter vi att inga neddragningar eller nedläggningar genomförs via ordförandebeslut under sommaren.

Göran Brante

Annika Weitner

Vänsterpartiet Ystad