Leili Åhman: Jenny Piper är inte så oberoende

Alltså Jenny Piper-oberoende skribent. Oberoende, är du inte. För ett tag sedan ondgjorde du dig över att barn måste äta vegetarisk mat i skolan, ”Hur många barn tycker om röd curry? Hur många hade accepterat att det bara serverades kött vissa dagar i skolan, men inga alternativ för vegetarianer?” Väldigt mycket SD-influerat och tungt konservativt.

”There is no climate emergency”, enligt inlaga som 500 forskare lämnade in till FN:s generalsekreterare Antionio Guterres. Och vilka ekonomiska krafter ligger då bakom detta? För så naiv är du väl ändå inte, att du förlitar dig på att just dessa forskare är fristående och okorrumperade?

Det är inte gratis att arbeta som forskare. Forskning kan beställas och styras mot bestämda syften och följaktligen betalas för.

Bara ett exempel, som jag direkt kan nämna är läkemedelsindustrin. Den lever ju av våra sjukdomar, visserligen att bota men också på att vi ska konsumera mer. Och detta gör de genom att övertyga oss om mängden av piller och doser som behövs. Annars skulle de inte få tillräcklig avsättning för sina produkter, inte heller ekonomisk vinst.

Dagens hälsotrender, och försök att påverka oss att leva ett för våra kroppar sundare liv, torde för dem utgöra ett oönskat grus i maskineriet. Likaväl som det nu finns forskning som visar, vilka risker vårt leverne innebär för jordklotet, skulle jag personligen välkomna en kritisk granskning av läkemedelsbranschen.

Så lägligt och strategiskt av klimatförnekarforskarna att samma dag som Greta Thunberg höll sitt tal i New York lämna in sitt alster till FN. Greta är obekväm, eftersom fler individer börjar protestera mot ”konsumera mera” inställningen, och konsekvenser som detta får.

När regnskogarna eldats upp, åkrarna inte längre ger den mat vi och de djur vi äter behöver, fiskarna tagit slut i havet alternativt förorenats av gifter till hälsofara, det rena grundvattnet sinat, luften vi måste inandas har ohälsosamma halter av koldioxid, vad gör vi då?

Ska vi äta pengar eller gå omkring med bärbara respiratorer för att få tillräckligt med syre?

Under min tonårstid 1962 kom Rachel Carsons bok, ”Tyst vår” ut. Den fick oss att sluta med DDT:andet.

Ur växande miljömedvetenhet har under senare år börjat utvecklas industriella alternativ som ska dämpa effekterna av vårt förbrukarsamhälle, vilket är positivt och inger hopp. Fler ser behov individuellt engagemang, för att bidra med sin del.

Människors reaktion på olika slags miljöförstöring, den vilja som växt ur det, att försöka förändra, är framtidens hopp, inte förnekelsen.

Leili Åhman

73, livserfaren,