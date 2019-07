Militärhistoriska museet fyller en viktig funktion

Militärhistoriska Museets sommarutställning i Ystad pågår nu. Jag hade förmånen att delta på invigningsdagen och jag hoppas verkligen att Ystadborna och alla som besöker Ystad gör ett besök på museet.

Ystad var under både det danska och svenska styret genom sitt geografiska läge betydelsefullt för försvaret av Skåne/Sverige. Gustav Horn intog Ystad med omnejd för vinterkvarter 1644, Karl XII tog avstamp från Ystad i Nordiska kriget. Tyvärr har vi skåningar förlorat den del av vår historia då vi var danska medborgare. Jag tror till exempel inte att Gustav Horn togs emot med öppna armar 1644.

Foto: Nationalmuseum

Museet och dess historieberättande är för oss och kommande generationer synnerligen viktigt och väl värt att bevara. Lite oroade är att kulturverksamhet på statlig, regional och kommunal nivå ställs mot de verksamheter som benämns som verksamheter inom välfärden. Det blir lite av Davids kamp mot Goliat, stenen i Davids hand kan kanske illustreras av kulturens förmåga att informera och skapa förståelse för hur viktigt det är att vi är rädda om vårt kulturella och historiska arv.

Militärhistoriska är så mycket mer än historiska utställningar. Ett exempel är hur jag hittade att min morfars far och fyra av hans bröder födda mellan 1864 och 1876 en tid var soldater på regementet i Ystad. De var födda Nilsson men byte namn till Holmström, Lindström, Ström, Lantz och Lindberg. Genom ett föredrag på militärhistoriska fick jag information om att det går att söka i rullorna via museets hemsida vilket var både intressant och spännande. På museet finns även en detaljrik modelljärnväg med ett landskap som speglar lite av beredskapstiden under 40-talet.

Det är glädjande att se hur väl arrangerat museets sommarutställning är. Att bevara vårt kulturarv är viktig och väl värt att kämpa för, när det sker som på museet i Ystad genom ideella insatser så är ju allt och alls insatser välkomna. Det är bara att önska museets ideella krafter lycka till.

Kent Andersson