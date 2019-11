Paul Svensson (S): Vi ser bara konsekvenserna av socialdemokratiskt styre

I en insändare i YA 21 november går Lars Toftemar (S) rätt så hårt åt mig som person och mitt parti. Låt mig då förklara en del för Lars Toftemar.

Ekonomin ser inte ljus ut varken i Ystads kommun, Region Skåne eller i Sverige som helhet. Vad har då dessa tre gemensamt?

Jo, att dessa tre nivåer har haft eller har ett socialdemokratiskt styre med de katastrofala följder som ett sådant får när det gäller ekonomin.

Lars Toftemar slår sig för bröstet och skriver "det blåbruna styret". Lars Toftemar lider nog av minnesförlust, när det riktiga "bruna" partiet i Sverige är hans eget om man ser tillbaka i historien, bland annat under andra världskriget och den flata inställningen gentemot Nazityskland, men även under modern tid undertill exempel Olof Palme med tvångsteriliseringar och lobotimeringar, som utfördes under socialdemokraternas styre.

När det gäller "stålbadet" i Ystad kommun, så är det en direkt konsekvens av sossestyret under 2014–2018, men det vill Lars Toftemar inte kännas vid.

Vi Sverigedemokrater har och kommer att rösta mot de förslag som vi finner slår mot de äldre och mot ungdomar och skolelever. Samtidigt måste Ystad kommuns ekonomi saneras, men då får det ske på andra grunder.

Lars Toftemar svingar sitt trollspö som den värsta Joe Labero för att "trolla bort" sitt partis egna förflutna, men framför allt att under innevarande år styrs Ystad under en sossebudget med de konsekvenser som i dag ser ljuset. Man ska inte kasta sten i glashus.

Paul Svensson (SD)

Ystad