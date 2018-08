Sex frågor om miljardsatsningen på hamnen

Foto: Sprisse Nilsson

Ystads kommun är redan hårt belånad jämfört med andra kommuner på grund av de investeringar som gjorts på senare tid, för till exempel badhus, arena, småbåtshamn och vattenverk. Alla dessa är dock till gagn för Ystad och ökar stadens attraktionskraft.

Färjorna och lastbilstrafiken, som redan förpestar tillvaron för Ystadsborna, ger förvisso ett litet överskott, men att slänga en miljard i hamnen, är ett hasardspel med våra skattepengar. Ett spel som har ytterst liten vinstchans.

Alla investeringar inom skola, vård och omsorg samt underhåll kommer att bli lidande av detta. Varje satsad krona kommer dessutom att bli konkurrensutsatt av alla hamnar som har olika statsstöd, vilket Ystads hamn saknar.

Sex frågor till Kent Mårtensson (S) och Eva Bramsvik-Håkansson (C):

1. I artikel i YA angående hamnutbyggnaden uppger Kent Mårtensson att hamnen, som enligt uppgift kommer att kosta 1 miljard (1000 miljoner) är finansierad/betald efter tio år. Det innebär att 100 miljoner måste amorteras varje år.

Höjda hamnavgifter och ökad trafik skall alltså öka den vinst, 11 miljoner, som färjetrafiken gör nu per år, med 900 procent. Ränta på de lånade pengarna är inte medräknad. Vi vill se hur kalkylen ser ut.

2. Hur drabbas miljön runt nya hamnen av avgaser och buller från färjorna och trafiken, Sandskogen, stranden, idrottsplatsen och Saltsjöbaden? Har någon miljökonsekvensutredning gjorts?

3. Hur ska den ökade trafiken med lastbilar tas om hand? Som nu via Dragongatan? Ny väg genom Sandskogen bakom Regementet? Via tunnel under Sandskogen med anslutning till Dragongatan vid till exempel Willys? Innan byggnationen av hamnen startar måste denna fråga vara löst. Hur? Och till vilken kostnad?

4. Hur långa och hur säkra kontrakt med rederier är tecknade? Svenska staten prioriterar tydligen inte Ystads hamn och färjetrafiken hit. Hur ser Polska statens prioriteringar ut?

5. Är det verkligen Ystad kommuns invånare, utan stöd från staten, som ska se till att handelsutbytet via Polen utvecklas och fungerar?

6.Har beslut tagits i Ystads kommunfullmäktige om hamnutbyggnaden med genomarbetat underlag?

Ystads invånare har rätt att få tydliga, klara svar på dessa frågor.

Kjell Åberg

Öja, Ystad

Bo Isacsson

Ystad