Socialdemokraterna: Barnen är de stora förlorarna med Alliansen

Svar till Jaennine Olesen (M), Simrishamn, efter hennes insändare 11 januari i YA ”Stridsyxor och andra hårda tillhyggen hör inte hemma i politiken”.

Till skillnad mot Jaennine Olesen (M) anser vi att det är en fördel om en politiker känner till sin kommun och har bott och verkat i den en tid.

Vi anser att har man som buns ordförande bara bott i vår kommun ett år och varit förtroendevald i cirka fyra månader har det sina brister. Inte minst då man dessutom gör sig till expert på det som hände för tio år sedan. Nu vet vi hur Jaennine Olesen ser på politik.

Alliansen talar om ny ledarstil, öppenhet och dialog. Det är inte minst mot denna bakgrund horribelt, för att inte säga direkt vidrigt, att buns ordförande Agneta Berliner (L) och Jaennine Olesen (M) som förste vice ordförande kan genomföra ett presidiesammanträde 9 januari klockan 9 och planera in vad bun som nämnd ska göra vid de olika mötesdatumen under våren och ger uppdrag åt närvarande tjänstepersoner i form bunchef, nämndsekreterare och administrativ chef att lägga in ärenden på de olika nämndsmötena. Detta samtidigt som ett pressmeddelande var ute med att Alliansen kvällen innan hade beslutat att avveckla bun.

Inte med ett ord nämndes något om att nämnden skulle bort. Tala om att medvetet vilja föra både förvaltning och opposition bakom ljuset.

Till detta kommer att buns egen ordförande välkomnar beslutet att lägga ner den nämnd hon själv ansvarar för. Tydligare erkännande från ordförande och Jaennine Olesen om en misslyckad politik finns inte.

Ren desperation och nu ska all makt centraliseras. Har centern övergett all ideologi?

Jaennine Olesen talar om stridsyxor och använder själv flera nyslipade sådana i sina insändare. Hon tycks inte heller förstå att det krävs två parter för strid.

Alliansen har makten och avgör det politiska klimatet och väljer att just med strid stoppa andra förslag.

Det handlar om ideologi. Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera en politik som innebär underfinansiering av bun och därmed ett underskott för 2019 på uppåt 15 miljoner, besparingar på 12 miljoner på barn och skola och en politik som innebär att till och med statsbidrag på nästan en miljon måste betalas tillbaks som kommunen fått för förskolan.

En gång var också bankonventionen helig för vår kommun. Något som både förre bunchefen och Marie Lundin slogs för och satte vår kommun på kartan för. Heder åt dem!

Att samverka om denna avvecklingspolitik går vi (S) aldrig med på. Det är våra barn för viktiga för!

Christer Grankvist (S)

2:e vice ordförande bun

Karl-Erik-Olsson (S)

Ordförande Socialdemokraterna i Simrishamn