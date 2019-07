Staten silar mygg och sväljer kameler

Till skillnad från övriga EU är gårdsförsäljning av vin förbjuden i Sverige. Som skäl anges bland annat att det är en förutsättning för att EU-landet Sverige ska få behålla sitt alkoholmonopol.

Men hur ser staten egentligen på detta med gårdsförsäljning? Det finns ju en mycket utbredd ”bakgårdsförsäljning”. Den har öppet 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Året runt.

Ring upp leverantören och du har varorna inom en kvart. Det vet alla som har barn i tonåren. På någon undanskymd plats, en parkeringsplats eller, varför inte, nära en skola. Snabbt, bekvämt och billigt. Och inga kontroller, framförallt inte av ålder. Fritt fram.

Det smugglas enorma mängder alkohol till Sverige varje dag. I maj kunde vi läsa att sex personer åtalades misstänkta för att ha fört in tiotusentals liter alkohol i landet via Malmö. Via så kallade ”myrtrafik” har bland annat två personer vid 630 tillfällen fört in 38 000 liter alkohol. Ett rullande systembolag. Och detta är vad tullen, med sina bristfälliga resurser, stoppat.

Hur stora är volymerna som tullen inte har resurser att stoppa? Att detta är en betydande del av en utbredd kriminalitet råder det inget tvivel om. En kriminalitet som både skadar oss invånare och kostar samhället enorma belopp.

Till de enorma volymer illegal alkohol som förs in i Sverige kan läggas stora volymer som förs in helt lagligt av privatpersoner. Hur stor del av den totala alkoholkonsumtionen som är helt utanför statens/Systembolagets kontroll är det nog ingen som egentligen vet.

Systembolaget påstår att alkoholskadorna blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse. Men den kriminella världens försäljning av alkohol görs just på grund av vinstintresse.

Staten har monopol. Men man tar inte sitt ansvar för kontrollen. Man silar myggen och sväljer kamelerna. Bristfälliga gränskontroller gör det tämligen riskfritt för kriminella att åka in och ut ur landet och smuggla alkohol. För att inte tala om vapen, narkotika och stöldgods.

Är det någon som på allvar tror att gårdsförsäljning av vin utgör ett hot? Istället borde man titta vilka möjligheter gårdsförsäljning av vin skulle kunna ge. En ny bransch håller på att växa fram i Sverige.

För några decennier sedan var vinodling en marginell företeelse på Nya Zeeland. Idag är det en miljardindustri.

Tänk om vi skulle kunna få samma utveckling i Sverige. Småskaliga företag på landsbygden som genererar nya arbetstillfällen. På gårdar, restauranger och för besöksnäringen. Ett sätt att öka möjligheterna och intresset för landsbygden. Frågan är inte ”om” utan ”när” detta löjeväckande förbud ska tas bort.

Jan Axlund-Horneij (M)

Glemmingebro