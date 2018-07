Tack för motionen, Skånetrafiken

I fredags den 20 juli beslöt min fru och jag oss för att gå en bit på Skåneleden från Ystad till Kåseberga.

Vi kollade busstiderna dagen före det gick bussar varannan timme 12:35 och vidare. Vi siktade på att ta bussen 14:35 hem.

När vi kom till Hammar såg vi att vi inte skulle hinna med denna buss så vi gick till närmast busshållplats och kollade när bussen skulle komma. Det visade sig att bussen var inställd.

Vi tänkte då att vi kunde fortsätta till Kåseberga men såg då att även nästa buss var inställd och att det gick en buss tidigast 19:15. Enda sättet att komma hem var att promenera tillbaka till riksväg 9 och ta en buss från Kabusakorset en liten promenad på en timma eller drygt fyra kilomteter.

Vi tackar för motionen, men funderar på vad alla turister som hade åkt buss till Kåseberga gjorde. Därifrån var promenaden två timmar.

Vi kan förstå att Skånetrafiken har problem med tågen där banverket sköter spåren, men att man inte klarar busstrafiken var en nyhet.

Vi tycker att Skånetrafiken borde prioritera linjer med gles trafik om man har problem. Att ställa in två bussar i rad med två-tre-timmarstrafik fungerar inte utan i dessa fall får man ställa in någon buss med halvtimmestrafik eller hämta förare från stadsbussarna i västra Skåne. Vi noterade också att man även på lördagen ställde in två bussar i rad vid ungefär samma tid.

Vi kommer att ta bilen nästa gång vi ska vandra och kommer inte att köpa Sommarbiljett nästa år vårt förtroende för Skånetrafiken är i botten.

Sven Åke Svensson

Ystad