Vågar Moderaterna i Tomelilla inte ta debatten?

I sin insändare den 4 juli 2019 beklagar sig förtroendevalda från Moderaterna i Tomelilla över den låga debattnivån som förs i kommunfullmäktige och anklagar oss Socialdemokrater för att diskutera cykelställsfrågor.

Om behovet av investeringar i kommunen betraktas som cykelställsfrågor och ska hanteras av förvaltningen blir vi mycket oroliga!

Enligt planen skulle vi under våren haft fyra fullmäktigesammanträden, men det blev bara tre då ett möte ställdes in på grund av för få ärenden. Med den inställning som Moderaterna visar i sin insändare förstår vi nu varför det aldrig finns några större relevanta ärenden till KF om inte oppositionen skriver interpellationer, motioner och frågor!

Socialdemokraterna har under de senaste fem åren med intresse följt hur den styrande minoriteten hanterar debatter och frågor i kommunfullmäktige. Inför varje sammanträde ser vi till att samtliga ledamöter är beredda att ta debatten i olika frågor. Allt för ofta kan vi konstatera att de debatter vi sett framemot slutar med en monolog där vi förundrat tittar på styret och undrar varför ingen kommenterar. Under förra mandatperioden hade i alla fall dåvarande kommunalrådet som vana att på något sätt bemöta inläggen. Det nya moderata kommunalrådet verkar mest tycka det är besvärligt om han behöver resa sig från stolen han sitter på. Överlag konstaterar vi att så verkar vara fallet bland de flesta moderata ledamöterna, då antalet personer i talarstolen från er sida kan begränsas till två, möjligen tre personer under ett år.

När det gäller interpellationen om Smedstorpsbadet har vi fått samtliga uppgifter om statusen på omklädningsrummet i en skrivelse från idrottsföreningens badsektion, som är offentlig handling. Vi litar på de uppgifter som föreningen lämnat till kultur- och fritidsnämnden, därav interpellationen. Vi som lyssnade på debatten hörde kommunalrådet säga att han delar vår åsikt om att huset nog behöver bytas, men att vi inte är överens om kostnaden. Det vore klädsamt om Moderaterna i Tomelilla klargör, för oss och Smedstorps IF, vad som är partiets officiella inställning i frågan.

Med Moderaternas inställning till demokrati och nivån på kommunfullmäktiges debatter undrar vi om det är så att ni anser att det endast behövs två fullmäktigesammanträden per år, budget- och bokslutsfullmäktige, och tre vart fjärde år?

Sara Anheden (S)

Oppositionsråd

Inger Åbonde (S)

KF-gruppledare

Axel Olsson (S)

Ordförande Socialdemokraterna Tomelilla