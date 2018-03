Underbar lyssning med Baez

Bästa låt: "Whistle down the wind"

Joan Baez, en av förgrundsgestalterna inom den amerikanska folkmusiken med över 30 album i bagaget, har alltid tolkat andras låtar. Det gör inte detta till slentrian – tvärtom är det väldigt lyckat. "Whistle down the wind" innehåller tio av hennes favoritlåtar, skrivna av samtida kollegor som Tom Waits, Mary Chapin Carpenter och Josh Ritter.

Allra bäst blir det i Ritters "Be of good heart", som Baez tar sig an med ett countrymättat komp, och i Waits titellåt som här ackompanjeras med gitarr och såg. Zoe Mulfords berörande "The president sang Amazing grace" blir en kraftfull och ödesmättad psalm i Baez händer.

Skivan, som spelades in på bara tio dagar, lämnar nästan känslan av att vara på en spelning där Baez varsamt berättar sina tio historier. Underbar lyssning. (TT)