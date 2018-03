Alma-pristagare: "Jättestort"

Foto: Mark Lennihan

Årets Alma-pris går till den amerikanska författaren Jacqueline Woodson. Hon prisas för sina starka personbeskrivningar, poetiska ton och för sin förmåga att förstå ungas känslor. ”Det här är jättestort, det är det största priset för barnlitteratur i världen. Och jag är så överraskad!”, säger hon.

"Jacqueline Woodson låter oss möta unga människor som kämpar för att hantera sin utsatthet och finna en plats där tillvaron kan få fäste. På ett närmast tyngdlöst språk skriver hon fram berättelser med en djup och sammansatt klang. Jacqueline Woodson fångar en unik poetisk ton i en vardag som delas mellan sorg och hopp", lyder juryns motivering som dess ordförande Boel Westin läste upp vid tillkännagivandet.

- När de ringde från Sverige hade jag precis vaknat och det har inte riktigt sjunkit in ännu. De började ringa mig halv fem i morse, men då missade jag samtalen, säger Jacqueline Woodson.

På årets nomineringslista fanns 235 personer och organisationer från 60 länder, något fler än det brukar vara. Men för Jacqueline Woodson var det första gången.

- Hon är en ny nominering, det är första gången hon är nominerad i år, och det är unikt, jag tror inte någon har fått priset så snabbt tidigare, det är wow, säger Boel Westin till TT.

Jacqueline Woodson har skrivit ett stort antal barn- och ungdomsböcker som översatts till ett tiotal språk. Debuten kom 1990 med "Last summer with Maizon" och senare samma år gav hon ut "The dear one". Andra böcker i Woodsons bibliografi är "If you come softly", "Miracle's boys" och "Locomotion". I självbiografin "Brown girl dreaming", som hon tilldelades National Book Award för 2014, skildrar hon inte bara sin egen uppväxt utan synliggör en del av den afroamerikanska historien. Den poetiska självbiografin tar upp egna minnen och familjeberättelser om medborgarrättsrörelsen, polisbrutalitet och våld.

Författaren lyfts ofta fram för sina starka personbeskrivningar och för sin djupa förståelse för ungas tankar och känslor. Perspektivet är för det mesta kvinnligt och teman som rasism, segration, ekonomiska orättvisor och sexuell identitet är återkommande.

Boel Westin beskriver Jacqueline Woodsons språk som "poetiskt och vasst".

- Hon har ett fantastiskt språk, nu har ju vi läst henne på engelska och hoppas att det kan bli fina översättningar. Sedan har hon den här förmågan som jag tycker är så viktig: hon beskriver sin samtid, ofta med mycket självbiografiskt, men samtidigt löper trådarna tillbaka i historien och in i framtiden. När hon skriver om rasism och segregation och sådana saker får man vida perspektiv och olika lager, det gör det så speciellt. Det är en fantastisk kvalitet som författare, inte minst i den värld vi har i dag. Det är en fantastisk kraft, säger hon.

Astrid Lindgren Memorial Award instiftades av den svenska regeringen efter Astrid Lindgrens död 2002. Jacqueline Woodsons relation med den svenska författaren började redan i barndomen.

- När jag växte upp läste jag böckerna om Pippi Långstrump och älskade dem. Senare blev relationen lite mer komplicerad för mig som svart författare på grund av hur svarta personer representeras och inte representeras i böckerna. Men som barn var jag tacksam för att få möta den här äventyrslystna flickan som gav mig sådan läslust, säger hon.

Jacqueline Woodson tar emot Alma-priset av Kronprinsessan Victoria vid en ceremoni på Stockholms konserthus den 28 maj. Prissumma på fem miljoner kronor, vilket gör det till världens största internationella barn- och ungdomslitteraturpris. (TT)

Foto: Anders Wiklund/TT