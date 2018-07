Anna Hertzman tillbaka kaxigare och ödmjukare

Foto: pressbild

Med ett pärlband av begåvade låtar och tre skivor gick Skurupsdottern Anna Hertzman rakt in i strålkastarljuset. Men med mammaledighet följde – som för många kvinnor – ett par år av medieskugga. Nu tar dock den skånska singersongwritern tag i musikvärlden på nytt.

Anna Hertzmann fann med sin mjuka, men ändå tuffa stämma, och lika tuffa, men mjuka låtar som ”Din röv”, ”Om jag förlorar dig”, ”Född långt ut” och ”Lever hellre ensam” sin publik. Så väntade två barn på att födas och det har dröjt. Men nu kan vi höra henne igen: ”Comebacken” sker på lilla Smygehus visfestival på lördag.

– Jag vet inte om jag är stor nog för att kunna ha en ”comeback”, menar Anna Hertzman, men de kallar det så, och det är väl ok …

Tillbaka är hon oavsett – ödmjukare än någonsin, kaxigare än någonsin.

Anna Hertzman spelar just nu in sin fjärde skiva (hos Per Davidson på United Sounds i Genarp, ”Så skönt jordnära”) och släpper lite singlar efterhand. Först ut var ”Skurups kyrkokör”, som förvisso var en hit på scen sedan länge:

–Jag skrev den en blöt natt för 10 till 12 år sedan och den hänger väl inte riktigt ihop. Men folk har gillat den och jag var väl tidigare rädd för att den inte skulle vara ”creddig” nog. Men nu bryr jag mig inte om sånt längre. Den funkar!

Rädslan att vara glömd av sin – som hon säger – hardcore publik sprack omedelbart när den släpptes.

– Vilket jag känner en oerhörd tacksamhet för. Att folk minns, och fortfarande tror på mig.

Precis som många av oss upplevt blir livet något helt nytt och annat i samma sekund man får barn.

– Det är den gränslösa kärleken, någon som vill vara med en fast man är sur och trött. Det har förändrat mig på djupet – och också vart jag är på väg musikaliskt.

– Min själ är inte längre till salu. Jag kanske inte tyckte att jag räckte till innan, nu vill jag bara göra det som är jag. Förut har jag nästan skämts för att inte vara mer än en tjej från landet som sjunger på skånska. Som om det vore fel. Men inte längre. Och jag är mycket nöjd att vara den jag är.

Ja, herregud. En stor del av vår musikelit sjunger ju på skånska. Skånskan är väl gjord för musik med Peps, Nisse Hellberg och Timbuktu i spetsen?

– Jo, Timbuktu har betytt mycket… och framöver vill jag främst spela på platser där jag kan leverera det jag står för.

Skåne blir en naturlig bas. Med sitt eget skivbolag Smör, med ny skiva på gång och ett nytt band. (”Superproffsigt”) samt en diger samling gamla hits och nya låtar. Svårt att tro att något skulle kunna gå fel för den begåvade Hertzman.

– Tryggheten finns hemma. Men å andra sidan, nu ska jag inte vara hemma och klättra på väggarna längre, säger Anna med ett skratt.