Birgit Nilsson – rebell med stämband av stål

Fakta

Född: 1918 i Västra Karups socken i Skåne. Bodde under flera år i Bjärlöv, utanför Kristianstad.

Död: 2005 i Bjärlöv.

Bakgrund: Utbildades på Kungliga Musikhögskolan och Operaskolan i Stockholm 1941-1946. Debuterade som Agathe i "Friskytten" på Kungliga Operan 1946. Fick sitt genombrott på hemmaplan som Lady Macbeth i operan "Macbeth" ett år senare. Det internationella genombrottet kom 1954 i rollen som Elsa i "Lohengrin" i Bayreuth.

Mest hyllade roller: Isolde i "Tristan och Isolde", Brünnhilde i "Nibelungens ring", Salome, Elektra, Färgarfrun i "Die Frau ohne Schatten", Tosca och Turandot.

Avslutade karriären: Gjorde sitt sista officiella framträdande 1984.

Aktuell: Den 17 maj skulle hon ha fyllt 100 år. Detta uppmärksammas bland annat med publiceringen av flera olika praktverk och ett antal hyllningskonserter.

Så hyllas Birgit Nilsson

På Teatermuseet i Malmö visas fram till 17 juni utställningen ”Hovsångerska Birgit Nilsson 100 år”

12/5 Utdelning av Birgit Nilssons stipendium i Malmö Opera, med konsert

15/5 Birgit Nilsson Foundation tillkännager vem som blir den fjärde mottagaren av Birgit Nilsson Prize. Priset delas ut den 11/10 på Kungliga Operan i Stockholm.

17/5 Galakonsert på Göteborgsoperan där Nina Stemme, Katarina Dalayman och Iréne Theorin med flera tolkar Nilssons repertoar. Konserten direktsänds i radions P2 och spelas in och sänds den 19/5 i SVT2.

18/5 Under Kulturnatt Kristianstad visar Minnesluckan på Regionmuseet en fotoutställning om Birgit Nilsson, som under många år bodde i kommunen (Bjärlöv).

19/5 Jubileumskonsert på Kungliga Operan i Stockholm med bland andra Nina Stemme

19/5 Båstads kommun firar 100-årsjubileet med en konsert på Dahlmanska tomten

20/5 Birgit Nilsson Museum i sina hembygders Västra Karup öppnar för säsongen, och har flera program under sommaren. Besök också deras hemsida för mycket mer läsning om Birgit Nilsson.

11/8 Hyllningskonsert med Malin Byström, Christina Nilsson, Adrian Angelico med flera i Birgit Nilssons föräldrahem i Västra Karup, det som nu är Birgit Nilsson-museet.

Under året visar SVT dessutom "Birgit-almanackan" varje lördag kväll. I almanackan hyllas hon med pärlor ur SVT:s arkiv. Fram till och med den 3 juli kan man också se den nyproducerade dokumentären "Birgit Nilsson – stämband av stål" på SVT Play.

Sveriges Radio firar också Birgit Nilsson med en dokumentär, två hyllningskonserter och fem operor ur radions arkiv.

I vår kommer dokumentärfilmen "A league of her own" om Birgit Nilssons karriär och liv som distribueras av Unitel för tv. Senare kommer en dvd-version

"Birgit Nilsson live! The centennial edition", ett cd-set med 25-30 skivor bestående av liveinspelningar som aldrig tidigare har offentliggjorts, ges ut under året.

Tre böcker om henne kommerunder våren: Elisabeth Meyer-Topsøes "Birgit - från Västra Karup till Metropolitan", Mattias Enns "Birgit Nilsson i ord och bild: 'Värp först och kackla sen!'" samt det 7 kilo tunga praktverket "Birgit Nilsson 100 – An homage".

Vilken var Birgit Nilssons paradroll?

Elisabeth Meyer-Topsøe, operasångerska och författare till boken "Birgit - från Västra Karup till Metropolitan":

- Ska jag bara säga en säger jag Brünnhilde, för det är tre operor på en gång. Där gjorde Birgit Nilsson en perfekt mix av att vara dotter och samtidigt den som ska ta över.

Mattias Enn, artist, guide på Birgit Nilsson-museet och författare till boken "Birgit Nilsson i ord och bild: 'Värp först och kackla sen!'":

- Isolde. Det är en smaksak, men Isolde har så många schatteringar och penseldrag på sin palett. Hon ska vara motsägelsefull, hon ska älska sin Tristan, men får inte uttrycka det, hon ska vara ironisk, sarkastisk och älskande. Allt detta ryms inom Isolde.