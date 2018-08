”Cinema Paradiso” inleder Floras höst

Foto: Pressbild

Flora Filmstudio i Sjöbo inleder på lördag sitt höstprogram med en av de allra mest älskade filmerna: ”Cimena Paradiso” från 1988

Guiseppe Tornatores film med Philippe Noiret visas om och om igen. Och nu är det dags igen. På lördag klockan 15.00 Flora filmstudio i Sjöbo fortsätter sedan sitt ambitiösa lördagsprogram. Här är hela höstens visningar:

25 augusti: Cinema Paradiso (Italien, 1988)

8 september: Agnus Dei (Frankrike/Polen 2016)

22 september: You were never really here (USA, 2017)

13 oktober: Huset vid havet (Frankrike, 2017)

27 oktober: Dokumentärfilmsdag

17 november: White Sun (Nepal, 2016)

1 december: Queen of Katwe (USA, 2016)