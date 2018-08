Glöm höstmörkret och gå in i biomörkret

Foto: Mark Hanlon

Runt om i sydöstra Skåne finns filmentusiaster som ska se till att vi lämnar höstmörkret bakom oss och istället går in i biomörkret. Som satsar på film att se tilsammans. En av dem är Lars-Christer Karlsson, som ansvarar för bioprogrammet på Bio Scala i Ystad.

Christer Karlsson och hans ideellt arbetande kollegor har inte bara beställt bra film till tre dagar i veckan (söndag, onsdag, torsdag) utan har i år också lyckats skapa egna, unika visningar med europeisk film som inte fått svensk distribution. Närmast visas redan i helgen det ryska relationsdramat ”Arrythmia”.

– Vi försöker visa att det finns annat än amerikansk och inhemsk film. Så ser det ut nästan överallt och även i Sverige. Det visas väldigt lite från andra europeiska länder i Europa, säger Lars-Christer Karlsson. Vi borde se mer av varandras filmer.

För att råda bot på det fick Scala stöd av Svenska Filminstitutet till att välja ut och visa ett antal filmer under 2018.

– Bara att se en rysk film från 2018 kan ta död på en hel del fördomar, menar Lars-Christer Karlsson.

Biografen hämtar hem rullar som Lars-Christer valt ut från Göteborgs filmfestival. Nästa film i serien blir den italienska ”The Intruder” 20 oktober.

I övrigt flyter programmet på som vanligt. Det går att se kvalitetsfilm på bio både i Ystad, Borrby, Kivik, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Gyllebo.

– Att streama film hemma är en sak, säger Lars-Christer, men inget går upp mot att se film tillsammans i en salong.

Sydöstra Skånes mindre biografer och deras septemberprogram:

Borrby Bio (om ej annat anges: 19.00)

Söndag 2 september: Trädgårdsgatan (Det lokala Ystadsdramat)

Onsdag 12 september: Gudrun - Konsten att vara människa

Söndag 16 september: Unga Astrid (Filmen om Astrid Lindgren)

Onsdag 19 september: Bergman - A year in a life (Jane Magnussons film)

Söndag 23 september 15.00: Superhjältarna 2

Söndag 23 september: Book Club

Söndag 30 september: A Prayer Before Dawn

Bio Scala, Ystad (samtliga visningar 19:00)

Lördag 1 september: Arrhythmia (Hyllat ryskt relationsdrama)

2, 5-6 september: And Breathe Normally (Isländsk socialrealism)

9 12-13 september: Maria by Callas (Dokumentären om den stora operadivan)

16, 19-20 september: Gräns (Ali Abassis i Cannes hyllade film)

23, 26-27 september: Unga Astrid

Söndag 30 september: Den tysta revolutionen (Tyskt drama om Östberlin 1956)

Grand, Simrishamn:

2, 7, 9 september, 16.30: Superhjältarna 2

Söndag 2 september, 18.00: Maria by Callas

Fredag 14 september, 19:00: Unga Astrid

Biografen Flora, Sjöbo (om ej annat anges: 19.00):

Ett urval (för fullständigt program se ww.sjobo.se):

2 september: Book Club

Söndagen 9 september: Fakiren som fastnade i ett skåp

Onsdag 12 september: Domaren (Emma Thomson i Ivorys film)

Fredag 14 september: BlacKKKlansman (Spike Lees nya)

16, 19 september: Unga Astrid

Fredag 21 september: Alpha (En pojke och hans varg)

Söndag 30 september: Stieg Larsson - Mannen som lekte med elden

Gylleboverket (om ej annat anges: 19.00):

Söndag 2 september: Gräns (Ali Abassis hyllade film)

Söndag 9 september, 16.00: Nausicaä från vindarnas dal (Miyazaki)

Söndag 9 september: BlacKKKlansman (Spike Lees nya)

Söndag 16 september: Smärtan (Fransk film efter Duras bok)

Söndag 23 september, 16.00: Laputa - Slottet i Himlen (Miyazaki)

Söndag 23 september: Flotten (Marcus Lindeens dokumentär)

Söndag 30 september: Love Me Not (Avranas nya grekiska drama)

Kiviks bio:

Söndag 2 september, 18.00: Book Club

Torsdag 6 september, 19.00: Gräns

Söndag 9 september, 18.00: Trädgårdsfesten

14 och 16 september, 19.00 respektive 18.00: Unga Astrid

Onsdag 19 september, 18.00: Bombi Bitt & jag (Klassikern gratis för Kiviks bios medlemmar)

Torsdag 20 september, 19.00: En säsong i Frankrike (Franskt immigrant-kärleks-drama)

Söndag 23 september, 18.00: Mission Impossible (med ”vår egen” Rebecca Ferguson)

Torsdag 27 september, 19.00: Miseducation (Amerikanskt drama om lesbiska som ska omvändas)

Söndag 30 september, 18.00: Nothing Like a Dame (Judi Dench, Maggie Smith med kollegor samtalar)

Dessutom kan man som medlem följa Filmstudion Q (på Scala) i Ystad:

23 september: The Death of Stalin

7 oktober: Faces, Places

14 oktober: Insyriated

28 oktober: Ladykillers

11 november: Teheran Tabu

25 november: Moonlight

Liksom Filmstudion i Sjöbo:

8 september: Agnus Dei

22 september: You were never really here

13 oktober: Huset vi havet

27 oktober: Dokumentärfilmsdag

17 november: White Sun

1 december: Queen of Katwe.

