Fakta

Född 1950. En av Sveriges mest framgångsrika författare. Han är översatt till ett trettiotal språk. Flera av hans romaner har tidigare filmatiserats, bland annat serien om kommissarie Van Veeteren och romanen ”Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö”.

Daniel Alfredsson har tidigare regisserat Milleniumtrilogin baserad på Stieg Larssons kriminalromaner.

Trilogin ”Intrigo” bygger på novellerna ”Rein”, ”Ormblomman från Samaria” och kortromanen ”Kära Agnes”.

Första filmen i trilogin är ”Death of an Author” som bygger på novellen ”Rein” och har premiär under 2018. I rollerna syns bl.a. Ben Kinsley och Tuva Novotny.

De övriga filmerna har fått titlarna, ”Samaria” och ”Dear Agnes”.

”Rein” är den första delen i romanen ”Barins Triangel” från 1997.

”Ormblomman från Samaria” skrev Håkan Nesser speciellt för tidningen Ica Kuriren 1997, den återfinns också i novellsamlingen ”Från doktor Klimkes horisont” från 2005. I den samlingen finns också novellen ”All information i fallet”.

”Kära Agnes” är en brevroman från 2002.

Alla är utgivna på Albert Bonniers förlag.