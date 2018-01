Fakta

Boken ”Fire and Fury: Inside the Trump White House” är skriven av Michael Wolff, och utkom i förra veckan (utgivningen tidigarelades från den 9 januari till den 5 januari). Boken är en nära studie av Donald Trump och hans stab, både under valkampanjen 2016 och i Vita huset.

Uppmärksamheten har varit enorm, och boken toppar försäljningslistorna vad gäller såväl pappersbok, som e-bok och ljudbok. Den ges ut av förlaget Henry Holt and Company.

Michael Wolff är författare och journalist, född 1953. Medverkar regelbundet som skribent i bland annat USA Today och The Hollywood Reporter. Har gett ut flera böcker, bland annat en biografi över Rupert Murdoch (”The Man Who Owns the News”, 2008) och en detaljerad studie över sitt eget internetföretags uppgång och fall (”Burn Rate”, 1998).

Krönikans skribent är Jesús Alcalá, jurist och författare.