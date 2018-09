Klagosången tog ton i rådhuset

Konstnärerna Einat Amir och Amelia Ray bjöd in till ett interaktivt performance i gamla rådhuset. Baserat på klagomål de samlat ihop under en månad fick Ystadborna vara medskapande i ett musikaliskt verk.

Foto: Andrea Huberyc

På lördagseftermiddagen var det dags att se resultatet av konstnärerna Einat Amir och Amelia Rays en månads långa residens här i Ystad. I deras interaktiva verk ”Viljen i veta och viljen I förstå” samlades deltagarna och konstnärerna i Knutssalen i Gamla rådhuset, salen där kommunfullmäktiges ledamöter annars sitter. Bord var uppställda på rad och under de stora kristallkronorna satte sig de drygt 30 deltagarna, ovetandes om vad som skulle hända.

– Det känns spännande. Jag vet inte var jag ska förvänta mig. Men jag tror att det handlar om framtiden på något vis, säger Ronnie Åkesson och tittar på det stängda kuvert från Ystads kommun som ligger framför honom och de andra deltagarna.

Han var där med sin fru Cicci. De har inte gått på liknande performance innan men brukar försöka gå på många av de evenemang som anordnas.

– Jag tycker det är min skyldighet som medborgare att gå på den kultur som Ystad kommun anordnar, säger han.

I början av verket gav konstnärerna instruktioner där de högtidligt uppmanade deltagarna att de skulle komma fram och ställa sig vid podiet för att svara på en fråga som fanns i kuvertet – utan att de andra fick reda på vad det var för fråga. Deltagarna tvekade inte och det blev snart poetiskt när det gavs svar på frågor som inte uttalades. Efter varje person tolkade Amelia Ray det hon precis hade hört i sång. Tornblåsaren var även med tillsammans med en tolk som hjälpte konstnärerna.

Verket har blivit till under konstnärernas månad här i Ystad. Tidigare i veckan berättade Einat Amir och Amelia Ray att de via kommunkontoret fått ta del av klagomål för att försöka komma djupare under ytan och förstå Ystadborna.

– När vi blev inbjudna till Ystad för att göra något interaktivt med folk som bor här, började vi fundera på hur vi skulle gå till väga. Vårt intryck var att det var en fin stad, lugn och fridfull. Men vi ville tränga bakom den bilden, och se hur det är att bo här, berättade Einat Amir då för YA.