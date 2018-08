Lista: Hetaste tipsen inför Malmöfestivalen

Foto: Sanna Dolck

Malmö kan vara glada att de trots allt inte ligger så långt från Ystad. För under Malmöfestivalen, som startar i helgen – och pågår 10-17 augusti – så kommer de att få en hel del besök från sin trevliga grannstad. Sista tåget hem går 00:10 från Triangeln om man inte vill stanna till 05:10. Ystads Allehandas mest tipsiga tipsare ger er tipsen ni inte får missa:

LIV:

1. Grease Singalong på biograf Spegeln

När: Fredag 10 augusti klockan 18 och lördag 11 augusti klockan 18.

Sjung med i Grease! Åh vilken dröm. Men skynda skynda, bara 30 platser, och de släpps en halvtimme före filmen börjar. Åldersgräns: 7 år, engelsk textning.

2. Konstkvinnor på Hamngatan

När: Måndag 13 augusti -onsdag 15 augusti, kl 11-19 varje dag.

Hur blir det när Instagram flyttar ut på gatan? Konstkvinnor är i grunden ett Instagramkonto av Linnéa Franz och Emilia Hasselquist Langefors. Här håller de i workshops. Här kan man förändra ett konstverk genom att förstöra och bygga upp det under tre dagar.

3. Bäbisrummel med Kollaborativet

När: onsdag 15 augusti - fredag 17 augusti, mellan kl 12-14.

Perfekt för föräldralediga som vill att ens minst också ska få sig en upplevelse. Här bjuds på en experimenterande upptäcktsfärd för bebisar, där de får utforska olika material. Ett rum för koncentrerat undersökande och stark närvaro utlovas.

4. Finskt disco på Blå båten,

När: onsdag 15 augusti klockan 20.

Det finska discot säljs in som att Finlandsfärjan kommer till Blå båten, precis intill Malmö universitet. Finlands hetaste DJ, Windows 95 man, go-go dansaren Wanda Vaarallinen och Donitsin Disco Diiva lovar att fylla dansgolvet med sisu, sima och sauna. Obskyrt och kul!

5. Dagens fordon i barnlandet

När: varje dag mellan klockan 15-18.

Det här kommer i alla fall mina barn att älska. Ett nytt fordon finns på plats varje dag i Barnlandet. Polisbil, gyrokopter (vad är det ens?), sopbil, ambulans, brandbil och traktor. Och tillhörande människor som berättar vad fordonet kan göra. Himmelriket.

HENRIC:

1. La Grand Phrase

När: Flera tillfällen, främst vid Malmö Centralstation under lördag den 11 augusti.

Franska danskomapniet Didier Théron är tillräckligt knäppa för att alla som normalt inte går på dans ska gilla deras dans och rörelser. Nu gör de staden osäker iklädda rosa latexkostymer.

2. Rokia Traoré

När: Lördag 11 augusti, 21:00, Stora scenen.

Malis egen musikaliska drottning har inte svårt att fånga den största publik med ytterst små medel. Och hennes mjuka, suggestiva blandning av afrikansk musik, jazz, rock och ambientslingor. Det är musikalisk poesi i sin renaste och vackraste klang. Lyssna på Dounia och säg om det finns mer magi?

3. The Selecter & The Beat

När: Fredag den 17 augusti, 19:30 Gustavscenen

Vi som var unga när 2-tone-rörelsen slog igenom, i den andra ska-vågen i England i början på 80-talet tyckte alltid att The Selecter och The Beat var ett uns bättre än rörelsens stora, The Specials och Madness. Tänk, nu får vi se dem igen och göra en monkey dance för en ny generation.

4. Råå

När: Fredag 17 augusti, 17.30 Gustavscenen.

Det här ska jag överraska mig själv med, för jag har aldrig sett dem. Men jag är mycket nyfiken på Råå, som består av Jenny Wilson och Cardigans basist Magnus Sveningsson och deras underbara tågmusik med dub som grund. Hur blir ”Skånes järnvägar”, som första skivan hette, live från scen?

5. Att bara gå runt...

När: Under hela festivalen.

Att bara gå runt, titta in bland graffiti-väggarna, folkvimlet, äta falaflarna och ta del av den folkrika festen och kanske hamna på något du knappt visste existerade. Är inte det bäst så säg?

SUNE:

1. Hippt på Hipp!

När: Hipp Night, på Hipp fredag 10 augusti, kl 20

Första festivalkvällen ägnar Malmö Stadsteater åt att hylla scenkonsten. Helt rätt, scenkonst är allvar, djup och politik, men också humor, mys, kärlek och – fest! Sissela Benn är på plats tillsammans med flera andra och gästlistan är hemlig och lång.

2. Konsten! Klimatet!

När: Konst & klimat - skapa ett framtidskollage. På Hamngatan, fredag-lördag 10-11 augusti, kl 11-19

På den levande scenen Hamngatan blir det under två dagar en öppen workshop kring konsten och klimatet. Här är alla välkomna att, som det står i programmet, ”tillsammans kartlägga kreativa idéer kring en hållbar framtid”.

3. Ane Brun med Malmös symfoniorkester

När: Stora scenen, lördag 11 augusti, kl 17.30 (med Ane Brun från kl 18)

Dubbel konsertkväll, där Malmös Symfoniorkester ihop med solister först framför musik av Verdi och Vivaldi, därefter kliver norsk-svenska artisten Ane Brun in i detta symfoniska landskap för att tillsammans med orkestern framföra sin egen musik. Åh vilken underbar kombo!

4. Musikmöte som lyfter

När: Gustavscenen, onsdag 15 augusti, kl 17.30

Skåne och Senegal? Absolut! Det är musikerparet Sousou och Maher Cissoko som möttes under skånska Sousous önskan att lära sig spela det västafrikanska instrumentet kora. Nu bor de mitt i Skåne och skapar fantastisk musik som doftar reggae, folk, soul, svenskt och jazz. Sitt still, om du kan.

5. Hermanson och mörkrummet

När: Utställningen ”Himlens mörkrum” med bilder av Jean Hermanson visas på Biograf Spegeln under hela festivalen.

Har ni ännu inte sett Österlen-utställning i Fabriken med Jean Hermansons fotografier ges ni nu en chans i ett mindre format i Malmö. På Biograf Spegeln visas ett 15-tal av hans klassiska fotografier, nämligen porträtt. Hans fotokonst ser alltid människan, ofta handlar det om arbetare i sin miljö.