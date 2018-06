Utomhuskonst i stor skala i sommar

Fakta

Borås internationella skulpturbiennal, Borås konstmuseum, 26 maj-23 september:

Årets biennal, den sjätte i ordningen i Borås, har titeln "A grin without a cat". Curator för i år är Power Ekroth, och temat för biennalen är den avantgardistiska konströrelsen dadaismen.

15 konstnärer från nio länder ställer ut verk som pendlar mellan politiska och apolitiska uttryck.

Biennalen äger rum inomhus och inomhus i Borås, med verk som placerats mer eller mindre svåråtkomligt på husfasader eller tak för att utforska hur konsten påverkar besökaren även om den ter sig osynlig.

"A nowhere girl from a nowhere land", Alma Löv Museum of Unexp. Art, Östra Ämtervik, 20 juni-2 september:

I år är det 20 år sedan den egensinniga konstgården Alma Löv Museum slog upp sina portar. Det uppmärksammas med en utställning som rymmer 20 konstnärer, bland andra Niki Lindroth von Bahr, Karin Broos, Jenny Johansson, Anders Sletvold Moe, Lin de Mol med flera, i gårdens många paviljonger. Konstverken rör sig mellan installationer och skulpturer, videoinstallationer, målningar och fotografi samt träsmide och keramik.

Liksom tidigare år arrangerar Alma Löv Museum även ett antal aktiviteter, bland annat konserter med Anna Ternheim & Martin Hederos, Isabella Lundgren, Rebecka Törnqvist och Slowgold.

"Jaume Plensa at Djurgården", Galleri Andersson/Sandström 9 juni-23 september:

Tre av den spanske konstnären Jaume Plensas ansiktsformade skulpturer installeras på Djurgården i Stockholm _ en av dem mitt i Djurgårdsbrunnskanalen.

Varenda ton av de sju meter höga skulpturerna har fraktats från konstnärens studio i Barcelona. Plensas konst finns även representerad på Artipelag i sommar, på utställningen "Omvägar" som invigs den 7 juni.