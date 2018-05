Åke Andrén Sandberg: Svensk sjukvård ger mycket för pengarna

Andra länder lägger mer på sjukvård. Men i förhållande till hur mycket svenskarna betalar får de ut mycket.

38 500 000 000. Siffran kan lite enklare utläsas som 38,5 miljarder kronor och är den summa som skattebetalarna (inte politikerna) betalar för Region Skånes sjukvård. Det är en ofattbart stor summa för varje vanlig löntagare och ganska stor även för en ordinär skånsk bankdirektör. Om vi delar upp summan på de 1 344 689 som var folkbokförda i Skåne vid senaste årsskiftet innebär det att per skåning satsas nästan 29 000 kronor per person på sjukvård och tar vi bort de som är 15 år eller yngre respektive 65 år eller äldre rör det sig om 46 700 kronor per skattebetalare.

Att detta är mycket pengar hur man än dividerar är utan tvivel, men om sjukvården är dyr kan man diskutera. Man kan jämföra med sjukvården i andra länder och inser då att vi har mycket billigare sjukvård än den i exempelvis i USA och Schweiz, likvärdigt med den i England och våra nordiska grannländer men mycket dyrare än EU-länderna från det förra Östeuropa. Dessa skillnader sker med ganska begränsade skillnader i sjukvårdens egentliga utfall (= hjälpta patienter), medan däremot ”mjukvaran” skiljer sig mycket åt.

Jämförelser avseende sjukvård görs ofta med USA, men då ska det beaktas att jämförelserna nästan alltid sker med de allra namnkunnigaste institutionerna. Ser man på USA som helhet har Sverige många jämförelsemått som överträffar USA:s, och sjukvårdens jämlikhet är oändligt mycket bättre än i USA. Vi står oss också mycket väl då det gäller det akuta omhändertagande av svåra sjukdomar (hjärtinfarkt, stroke och liknande) och exempelvis trafikolyckor. Däremot är den svenska tillgängligheten oftast sämre för de mindre allvarligt sjuka – i USA kan man på de flesta ställen, också hos de mest kända professorerna, få en mottagningstid samma eller nästa dag (under förutsättning att man kan betala).

Skillnaden jämfört med de forna kommunistländerna i Östeuropa ligger inte så mycket i kvaliteten i sjukvården länge, men visst har vi i västländerna fortfarande mer högkvalificerad utrustning och större tillgång till dyra mediciner. Den största skillnaden man upplever vid besök i dessa länder är emellertid den bristande status som patienterna fortfarande har. Patienterna skall vara ”glada och tacksamma” att de får någon vård alls, och något inflytande på sin egen sjukdoms behandling kan man knappast räkna med såvida man inte har råd att betala på de luxuösa privatklinikerna.

Frågan huruvida sjukvården är dyr kan således bara besvaras om vi talar om vilken sjukvård vi önskar. Sänker vi standarden (kostnaden) en aning blir sjukvårdsresultaten sannolikt bara marginellt sämre, men vi förlorar några av de värden som vi idag tycker självklara: medinflytande, bemötande och jämlikhet. Detta är också viktiga delar av vår svenska sjukvård!

Åke Andrén-Sandberg

Professor emeritus i kirurgi, Borrby