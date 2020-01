Madeleine Brandin: Begrunda bakåt och spana framåt

Foto: Claes Nyberg

Trender i samhället har urskilts av Sveriges kommuner och regioner, en organisation för landets 290 kommuner.

På landet ser världen annorlunda ut i mörker. Är det ett upplyst spökskepp som hägrar utanför kusten och lyser det långa fönsterband på åkern? Den höga muren utmed vägen visar sig vara upplavade betor i långa rader.

I slättens medeltida små kyrkor har det firats gudstjänst under julhelgen, till åminnelse av Kristi födelse. Dalköpinge kyrka är en av de minsta, orgeln står nere på golvet vid dörren strax bredvid kyrkbänkarna. Platsen för organisten är så smal och liten så han knappt får rum. Men han spelar jublande på orgeln, taket nästan lyfter och hjärtan slår högt!

Under årets mörkaste dagar begrundar vi året som gått. På denna sida har jag skrivit om sydkusten som hembygd i nutid. Globala mål och skånska drömmar. Lokaltidningens betydelse. EU i gränstrakt och skånsk samverkan. Dit gentrifieringen inte når. Sopor. Avlopp. Dagvatten. Energi. Ventilation. Fönster mot omvärlden.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets 290 kommuner och 21 regioner. Det är bra. En enskild liten kommun har ingen röst mot staten. Dessutom kan kommunerna få råd och hjälp i sina dagliga frågor, allt från nyanlända elevers utbildning, rent vatten, juridiska frågor till utbildning i politiskt ledarskap.

SKR har gett länge ut veckotidningen Dagens Samhälle, i november 2019 köptes den upp av DI-gruppen, en del av Bonnier News. Tidningen har identifierat trender under 2010-talet. Välfärdsbolagen ökade så det knakade och nätläkarbolagen kunde ingen ens drömma om för tio år sedan. Frågan är om den utvecklingen fortsätter. Inom primärvården saknar många områden utanför städerna egna läkare. Flytten av verksamhet från mindre sjukhus till större mötte starka protester under decenniet. Vi tänker på Trelleborg och Simrishamn. En miljon elever i landet gick ut nian under 2010-talet. Den alarmerande siffran är att 14 procent ej godkändes för gymnasiestudier. Men nej, skolan är inte i fritt fall, utan det är likvärdigheten som brister. Glesbygdskommuner ökade sin befolkning med hjälp av invandring. Sverigedemokraterna tog plats i många kommunfullmäktige och blev största parti i 12 kommuner.

Vi är mitt i en digital revolution som slår sönder en stor del av de samhällssystem vi lever med idag. Den smarta telefonen är bara tolv år gammal men ägs redan av 92 procent av svenskarna. Trelleborgs robotar som effektiviserar socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltning har gett eko i hela landet. Självkörande fordon kommer att förändra hela transportsektorn. Detta är bara början.

2020 är inte bara ett nytt år, utan ett nytt decennium. Spännande att blicka fram emot. Liknande talsammansättning var år 1010 och nästa blir 3030.

Madeleine Brandin

arkitekt och författare bosatt på Söderslätt