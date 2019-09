Madeleine Brandin: Fönster är husets ögon

Foto: Claes Nyberg

Genom fönster förbinds livet inomhus med det utanför.

Hur ofta tittar du ut genom fönstret? När fasaden ska renoveras och huset plastas in, då upptäcker du att du tittar ut mest hela tiden. Fönster är en passage mellan exteriör och interiör. Det man ser genom fönstren är träd eller andra hus, det är horisonten i fjärran eller mörka innergårdar, det är människor, cyklar, bilar, det är vädret och livet utanför. Inomhus ger fönstret ljus in i rummen, allt beroende på storlek, placering och utformning.

Fönster delas in i lufter av mitt- och tvärposter. Spröjsar delar in fönsterrutan i mindre delar. Profilerna på karm och båge bestämmer hur ljuset faller in rummen. Ibland förekommer klumpiga profiler och tonade rutor i moderna hus, hemskt tycker jag!

Som stadsarkitekt arbetade jag många år med byggnaders utformning och uttryck i stadsrummet. Fönster är ett av de starkare elementen i gestaltningen av huset.

Byggnaden får sitt uttryck genom fönstrens storlek, placering över väggytan, färg och detaljutformning. Om fönstren placeras i liv med fasaden eller indragna påverkar också utseendet.

Inomhus får rummen sin användbarhet och karaktär genom fönstrens placering, bröstningshöjd och avstånd till tak. Vad man ser. Hur ljuset faller in.

Fönstrets material, trä, plast eller metall har betydelse, inte bara för utseendet utan också taktilt och ger karaktär. Hur ser hakar, haspar och krokar ut? Materialets egenskaper ger formen. Och hur öppnas fönstret? Utåt eller inåt. Var sitter det fast, är det sidohängt eller pivåhängt. Består det av enkelglas, dubbelglas, isolerglas. Det påverkar i sin tur tryckutjämningen, och huruvida det regnar in!

”Släpp, fönster, dagen in och livet” låter Shakespeare Romeo utbrista.

På studieresa i veckan till Bjärehalvön träffade jag två yrkesverksamma 90-åringar. Uppvuxna i byar på landet hade långa yrkesliv fört dem till NY, den ena som guide, den andra som konstnär. Studieresan innehöll besök i Klippans världsberömda kyrka, ritad av arkitekt Sigurd Lewerentz när han var 80 år. Där sitter fönstren utanpå fasaderna, karmlösa, upplevelsen är en öppning i väggen med naturen rakt in i rummet. Kanske är det tack vare att dessa personer var uppvuxna på landet, i små orter, som de blivit så företagsamma och livskraftiga, de var bottnade, trygga, hade upplevt lugn och hälsosam tråkighet, vilket gagnar kreativitet. Genom fönstren flyger tankarna fritt.

Madeleine Brandin

arkitekt och författare, bosatt på Söderslätt

PS. Nu är det dags för rivning av Gasverket i Trelleborg igen. Det skulle gå att sanera och ändå bevara de kulturhistoriska byggnaderna. Gör om ansökan!

PS 2. I Ystad har tornblåsarupproret gett genklang i hela landet. Udda företeelser fängslar.