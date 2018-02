Madeleine Brandin: Nu gäller det att handla för att rädda centrum

Foto: Claes Nyberg

I stadskärnan ska man träffa människor, det ska hända något, finnas vackra hus att titta på och affärer att inspireras av.

”When you´re alone and life is making you lonely, you can always go, downtown” sjöng Petula Clark i en gammal schlager. Det känns länge sedan. Fast ändå inte. Stadscentrum har fortfarande dragningskraft.

Det pågår en förvandling av stadskärnorna, men vi kan inte riktigt bedöma vad som händer. Det finns alltför många tomma butikslokaler i Ystad och Trelleborg. Det känns en oro i luften. Näthandel och externhandel är svåra konkurrenter. Det gäller överallt, även i Malmö finns en uppgiven känsla över Södergatan och Caroli city.

Butiksdöden i Ystad är inte så farlig, säger somliga. Sommarturisterna hjälper upp. Andra säger att stan är trög och handlarna inte påhittiga nog. I Trelleborg blev det en riktig kalldusch att Abitare gick i konkurs. Hur blir det med nu höghuset och kommer HM Home att flytta in i gamla Åhlens? Man kan ana en desperation och ett sista övermod i stora projekt.

I Sjöbo vet man varken ut eller in om hur Gamla Torg ska se ut. Färre bilar i centrum ger sämre handel, tror Kvantums ägare. I en landsbygdskommun är biltillgänglighet en viktig konkurrensfördel. Många har bil och bor utspritt. Dessa slutar inte köra bil för att det blir svårt att parkera i centrum, utan trafiken går då åt annat håll.

I Trelleborg är den fina attraktionen torghandel i skakigt läge. Att parkera snabbt och nära är egentligen inte ett problem om inte inställningen vore politiskt njugg.

Trelleborg citysamverkan, som består av köpmän, fastighetsägare och kommun, arbetar för att skapa liv och händelser i centrum. Tomma butikslokaler fylls med gym och träning, med mäklare och hår- och hudvård. Men det är knappast sådant som ger möten, vimmel och ett levande centrum. Det behövs unika, enastående, lokala och speciella varor.

Vad gör vi i våra stadskärnor om vi inte handlar? Äter mat och dricker kaffe. Och umgås. På samma sätt är kultur viktigt. Att uppleva saker och att göra det tillsammans.

Symfoniorkestern, Söderslätts och Trelleborgs musikkårer driver frågan om en kulturscen. Det kan vara viktigare än man tror. Det finns byggnader i hamnen som kunde tas i anspråk för detta direkt. I Skurup spirar drömmar om ett kulturhus med en ”black box”. Personlig småskalighet och mångfald är säkrare än storskalighet. Det gäller både varor, upplevelser och matställen.

Tidsandan talar för minskat bilresande till förmån för bilpooler och elbilar. Men mindre städer behöver inte vara de som driver den utvecklingen. I valet mellan bilfrihet och tomma butikslokaler måste man välja centrumhandel.

Det är en pågående förändringsvirvel i våra städer. Det gäller att lyhört lägga örat mot marken, men akta så att man inte blir överkörd.

Madeleine Brandin

arkitekt och författare, bosatt på Söderslätt