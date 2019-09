Sosseelitens grepp om Sverige

Foto: Maja Suslin/TT

Stefan Löfven stärker det socialdemokratiska maktgreppet om Sverige. Centern och Liberalerna stöder återetableringen av sosseeliten.

Den som inte har vuxit upp i det gamla Sossesverige har föga förståelse för vad som formade ett par generationer av motståndare till socialdemokratin. Det sprang ur en längtan bort från folkuppfostran och inrättning i tacksamhetsledet. En reaktion på att eliten som förstått vilken partinål som ledde uppåt ville ta åt sig äran av det stora folkhemsbygget. Det där delade landet, men S-apparaten var imponerande effektiv och nådde förbluffande stort stöd genom decennierna. Motståndarna lyckades vid sina maktövertagande mest uppvisa splittring. Flera gånger fick den socialdemokratiska makten återinträda och styra upp landet. Så berättades det, och mer en ett korn av sanning låg det i det.

Ett historiskt dåligt val och man kunde tro att av Socialdemokraterna återstår ett sargat parti, en ruin av den gamla statsbärande organisationen vars tentakler var långa och utbredda från regering, fack, stora kooperationer, hyresgäst- och bostadsrättsrörelser ner till arbetarekommuner och bildningsförbund. Men så är uppenbarligen inte fallet. Socialdemokratin har tvärtom på ett förbluffande sätt visat omfattningen och styrkan i sitt nätverk de senaste åren, alltsedan sedan Fredrik Reinfeldt hoppade överbord hösten 2014.

När Stefan Löfven på tisdagen utsåg sina nya ministrar var det påtagligt hur nedärvt hantverket i styrandets konst är. Som arbetsmarknadsminister värvade han inte från LO-facken, utan direkt ordförande Eva Nordmark från TCO, som samlar tjänstemannafack med 1,4 miljoner medlemmar. Den forna S-riksdagsledamoten Nordmark kommer självklart inte att släppa sina gamla kontaktytor. Strategin är inte ny. Tidigare har Löfven lockat över förra chefen för Skolverket och dessförinnan Saco-ordföranden Anna Ekström till regeringen. Saco är det andra dominerande tjänstemannaorganisation med runt 700 000 medlemmar i sina fack. Som utbildningsminister är det självklart praktiskt att också ha varit myndighetschef.

Värvningarna är på ett vis en symbol för att S har blivit allt mer en angelägenhet för akademiker i städernas finare kvarter. Ekström har blivit en lojal socialdemokrat med tydligt uttalad skepsis till friskolor, vilket gillas av lärarfacken. Nordmark ska försöka sy ihop nåt som passar Centerns och Liberalernas krav om förändringar i arbetsrätten med sin egen fackliga övertygelse. Det kan vara ett giftpiller, men också ett mycket smart drag. Ska någon få med C och L så är det en gammal tjänstemannaföreträdare. Den gamle Metallräven Löfven vet vad han gör i dessa frågor. Snacka om facklig-politisk samverkan.

Men så behövs också lite näringsliv i regeringen. Då lyckas Stefan Löfven hitta Anna Hallberg till ny handelsminister efter Anne Linde – som går vidare till utrikesministerposten. Hallberg vem? Jo, Anna Hallberg har central roll i industrimannen Carl Bennets (under lång tid S-medlem, numer Annie Lööf-supporter) börsnoterade konglomerat Lifco. Hallberg sitter i Lifcos styrelse och dess revisionsutskott. Det uppdraget ger 615 000 plus 110 000 i ersättning. Hennes styrelseuppdrag i Atrium Ljungberg gav blygsammare 220 000 kronor. Det är självklart nyttiga erfarenheter för en handelsminister och banden till de gamla uppdragsgivarna försvinner inte med ministerposten. Win-win för de inblandade. Anna Hallberg har också den fördelen att hon är sambo med den gamle s-näringsministern Anders Sundström. Jobbtipsen kommer att levereras vid köksbordet.

Sundström var för övrigt fram till 2016 styrelseordförande i en av Sverige största banker, Swedbank. Swedbankposten erhöll han efter att i rollen som vd för försäkringskooperationen Folksam gjort klipp i Swedbankaktier under finanskrisen, men Sundström fick lämna ordförandeposten under uppseendeväckande former 2016.

I Swedbank är nu istället den gamla S-statsministern Göran Persson ordförande. Och dennes gamle statssekreterare Jens Henriksson är föreslagen som vd. Henriksson var som av en händelse i egenskap av Folksam-vd fällde avgörandet mot Anders Sundström i Swedbank 2016. Som i stora maktfamiljer bråkar och tar man hand om varandra i socialdemokratin. Det är lite av HBO-serien Succession om en cyniskt maktspel i ett familjeägt mediekonglomerat, fast i svensk politisk tappning.

Stefan Löfven spelar sina kort som om han hade 45 procent i ryggen. Han har 28. Det är skickligt. Fast utan hjälp av Centerpartiet och Liberalerna hade det förstås inte gått.