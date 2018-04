Foto: Mark Humphrey

Det var 13 år sedan den amerikanske countrysångaren John Prine senast släppte ny musik. Nu är 71-åringen tillbaka med sitt signatursound. Det är country, med glimten i ögat. På plattan ”The tree of forgiveness” firar Prine livet med ett album som växer på en.

Här blandas emotionella ballader som ”Summer's end” och ”God only knows” med svängiga "Egg & daughter nite, Lincoln Nebraska, 1967”. På ”When I get to heaven” visar countrylegenden sin humoristiska sida med textfraser om efterlivet där allt från Gud och förlåtelse till nio mil långa cigaretter avverkas. Kryddat med kazoo, honky tonk-piano och John Prines stämma är festkänslan komplett.

Plattan är inspelad i Nashville med den prisade producenten Dave Cobb, och det märks. Dessvärre finns det ett problem. Texterna är något naiva, men om en bortser från det är ”The tree of forgiveness” ett mysigt album som tar en direkt till en veranda någonstans i södra USA.