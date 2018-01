I tre år har hon jobbat med sitt album, 2018 ska bli hennes år. På fredagen släppte Shirin en ny singel, ”Together we are weak”, inspelad i Cardiac Records studio vid Stortorget i Ystad.

I vår kommer debutalbumet.

Foto: Ida Fia Sveningsson

Det berättar den 22-åriga sångerskan på telefon när hon vilar upp sig på spa vid Genarp utanför Lund.

– Det känns skitkul. Det har ju gått lång tid sedan 31 mars i fjor då min första singel, Back to the Basics, släpptes. Roligt att komma ut med ny musik, säger Shirin El-Hage, född i Berlin och uppvuxen i Malmö.

Hon blev känd för en större publik när hon i fjor på Melodifestivalen gjorde en cover på Frans låt ”If I were sorry” tillsammans med Timbuktus band Damn!.

I somras turnerade hon med Damn!, och hon har uppträtt bland annat på Liseberg och på Nyhetsmorgon på tv. Parallellt har hon jobbat med nya låtar, främst tillsammans med Fredrik Andersson på Cardiac Records.

Han upptäckte henne när hon 17 år gammal sjöng in en jingel för Ponnyakuten. Året därpå skrev hon på för det Ystadsbaserade skivbolaget.

Shirin prisar samarbetet med Fredrik Andersson som gett henne lugn och ro att i sin egen takt utvecklas som musiker och skriva låtar.

Bakom Together we are weak ligger förutom Shirin själv även låtskrivarna Fredrik Andersson, Michael Saxell och Molly Pettersson Hammar, delar av gänget bakom Frans framgångar. Omisskännlig är Shirins härligt starka soulröst. Hon har ett eget sound.

Om 2016 och 2017 var Frans år, hoppas Shirin att 2018 blir hennes stora genombrott. Fram till den planerade releasen av albumet i april släpps med jämna mellanrum flera singlar. Med nya albumet i bagaget är det meningen att Shirin med eget band ska turnera i sommar.

Att det har tagit lång tid att skriva förklarar Shirin med att hon vill vara med i hela låtskrivarprocessen. Hon vill att musiken ska komma från henne själv. Hon frågar sig:

– Hur säger jag det snyggast, ärligast och brutalast? Jag vill kunna stå till 100 procent för musiken.

Hennes musik präglas av det hon själv lyssnar på: Aretha Franklin och Amy Winehouse, Soweto Kinch, Lana Del Rey och Frank Ocean, en cocktail av soul och jazz, modernt och mer old school.

Hon beskriver också hur hon kan höra en fras, eller någon som säger något som hon stör sig på, som hon inte kan lämna. Det är utgångspunkten när hon ger orden soul, när hon börjar jobba med en låt. Först är det oftast bara hon och Fredrik Andersson vid pianot. Sedan växer låten fram i samarbetet i studion.

