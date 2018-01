Streep: "Folk kommer att tacka Trump"

Foto: Niko Tavernise

Steven Spielbergs senaste film "The Post" skildrar hur tidningen The Washington Post publicerade hemligstämplade dokument trots påtryckningar från den dåvarande presidentadministrationen. Huvudrollsinnehavaren Meryl Streep ser kopplingar mellan filmens verklighet och i dag.

Tillsammans med sin motspelare Tom Hanks har Streep kommit till London för att tala om ”The Post”, Steven Spielbergs film om hur Washington Post 1971 publicerade den hemligstämplade dokumentsamlingen "The Pentagon Papers" och om hur Nixon-administrationen försökte stoppa publiceringen. Med tanke på Vita husets nuvarande förhållande till en fri press är det lätt att dra paralleller till i dag.

– När vi började spela in var manuset inte helt klart och de dagliga händelserna i USA gjorde att manuset anpassades till detta medan vi filmade. Det utvecklades hela tiden, jag lärde mig eftermiddagens repliker medan vi åt lunch, säger Streep.

Hon tror att folk en dag kommer att tacka USA:s president Donald Trump.

– Därför att han har visat hur det är möjligt att missbruka den högsta makten i vårt land, och hur viktigt det är att stå upp och försvara det som står i vår konstitution. Det kan hända att vi också kommer att tacka Harvey Weinstein. Även om det har skett på bekostnad av kvinnors kroppar, och deras blod och deras lidande, så har vi fått en rörelse som för världen framåt.

Ett möte med Streep handlar mycket om metoo-rörelsen och om kvinnors rätt.

– Jag tror att man ställer högre krav på kvinnor. En man kan göra ett stort misstag, han ber om ursäkt och nästa dag kan han göra det igen. En kvinna kan inte göra det, på henne ställs det högre krav. Det kan kanske försvinna, men det har inte gjort det än, säger hon.

– När det gäller metoo-rörelsen är det lätt att attackera oss i filmindustrin. Vi kan framstå som lättsinniga och det finns sidor i vår bransch som är fåniga och som gör det lätt att driva med oss. Vi är en tacksam måltavla. Men nu när en mängd andra grupper också har gått ut så blir det en kraftfull allians.

Foto: Grant Pollard

När det gäller diskussionen om ifall metoo-rörelsen jämställer en flirt med ett övergrepp säger hon:

– Att flirta måste alltid vara okej. Men vad det handlar om kan inte vara svårt för en man att förstå. Om en heterosexuell man står på tunnelbanan och någon kommer och trycker sitt stånd mot honom, då är det ett övergrepp. Det är inte att flirta.

”The Post” är en film med ett budskap, och på frågan om hur viktigt det är att göra filmer med tyngd svarar Streep:

– Det finns filmer med tyngd och så finns det ”Mamma Mia 2”. Det var verkligen kul att göra den, och speciellt att få filma med Cher igen. Vi har inte jobbat tillsammans sedan vi gjorde ”Silkwood” (1983).

Just ”Mamma Mia 2: Here we go again” har premiär i höst, och enligt Meryl Streep har Stellan Skarsgård inte förbättrat sin sångröst sedan den första filmen gjordes.

– Nej, den har om möjligt blivit ännu sämre, säger hon med ett skratt.

