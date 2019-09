10cc gör fyra spelningar i Sverige

Foto: Claudio Bresciani / TT

10cc är ute på turné och besöker fyra städer i Sverige under 2020. Jönköping, Malmö, Stockholm och Göteborg kommer samtliga att få besök av rockgruppen från Manchester.

10cc slog igenom under 70-talet och består idag av Graham Gouldman, Rick Fenn, Mick Wilson, Mike Stevens och Paul Burgess. Bakom sig har de hitlåtar som "Dreadlock holiday", "The things we do for love" och "I'm not in love".

"Det här är så nära som du någonsin kommer att höra det perfekta 10cc. Hit efter hit efter hit. Det är obevekligt. Vi visar ingen barmhärtighet”, säger frontmannan Graham Gouldman i ett pressmeddelande.

Gruppen besökte Sverige senast 2018, även då med fyra konserter.

Biljetterna släpps den 26 september.

Turnédatum: 31/1 Jönköping, 1/2 Malmö, 2/2 Stockholm, 3/2 Göteborg.