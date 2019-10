37 miljoner kronor till Världens barn

Foto: Johan Nilsson/TT

37 miljoner kronor. Så mycket pengar har SVT och Sveriges Radios insamlingar till Världens barn gett.

Radion har under två veckor samlat in nästan sju miljoner kronor, och efter fredagskvällens tv-gala "Tillsammans för Världens barn" där bland andra Sabina Ddumba, John Lundvik och Jessica Andersson uppträdde, har ytterligare 30 miljoner kronor kommit in från hela Sverige, .

"Tillsammans för Världens Barn" samlar in pengar till Radiohjälpens insamling Världens barn som går till utsatta barn runt om i världen.