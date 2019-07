45 miljarder i rekordböter för Facebook

Foto: Christine Olsson/TT

Facebook tvingas betala fem miljarder dollar i böter för att ha lämnat ut uppgifter om sina användare till utomstående, uppger Wall Street Journal.

Den amerikanska handelskommissionen (FTC) utreder sociala mediejätten efter Cambridge Analytica-skandalen, då personuppgifter från 87 miljoner Facebookanvändares information läcktes och användes i politiska syften.

Under skandalen uppdagades att det brittiska analaysföretaget sedan 2014 samlat in uppgifter om användarna via en app under helt andra förespeglingar. Cambridge Analytica använde sedan informationen för att sälja konsulttjänster till politiker, bland annat till Donald Trumps valkampanj inför presidentvalet i USA.

Bötesbeloppet, som motsvarar drygt 45 miljarder kronor, är det största enskilda böterna FTC gett till ett privat företag. Varken Facebook eller FTC har kommenterat uppgörelsen. Beslutet måste godkännas av justitiedepartementet för att träda i kraft.

Av de fem ledamöterna röstade tre republikaner för uppgörelsen, medan de två demokraterna rösade mot den. Demokraterna ville i stället fortsätta utredningen.

-Den här bötessumman är en bråkdel av Facebooks årliga inkomster. Den kommer inte att få dem att tänka till om sitt ansvar att skydda användarnas data, säger demokraten David Cicilline, som sitter i representanthuset och aktivt manat FTC att undersöka Facebook.

Enligt den kvartalsrapport Facebook släppte i april hade företaget avsatt mellan 3 och 5 miljarder dollar i förebyggande syfte inför fredagens beslut.

Böterna fick handlarna på Wall Street att agera, och Facebooks aktie steg med 1,8 procent efter att beslutet blivit känt.