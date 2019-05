55 barn per behörig fritidspedagog

Foto: Hasse Holmberg/TT

Lärartätheten på svenska fritidshem fortsätter att försämras, skriver Lärarnas tidning. Samtidigt sjunker andelen lärare med pedagogisk examen.

I snitt går det 55 elever per utbildad pedagog. Den siffran har ökat varje år sedan 2011, då antalet elever per lärare var 37. Siffrorna kommer från en rapport som Lärarförbundet tagit fram med hjälp av statistik från Skolverket. Sämst ser siffrorna ut i Uppsala län där det går 102 elever per lärare med pedagogisk examen. I Jönköping och Norrbotten är samma siffra 31.

Samtidigt sjunker andelen lärare med examen. Den ligger nu på 37 procent, vilket är den lägsta siffran sedan statistiken började föras, 1995.