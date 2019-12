Foto: Marijan Murat/ DPA/TT

Den norska syntpopgruppen A-ha firar att det är 35 år sedan debuten med en turné, som når Partille arena i Göteborg den 20 november nästa år, skriver Göteborgs-Posten.

1985 släppte bandet albumet "Hunting high and low" som innehåller den världskända låten "Take on me".

A-ha bildades 1982 i Oslo av Magne Furuholmen, Morten Harket och Pål Waaktar-Savoy.

Biljetterna till spelningen i Partille arena släpps den 13 december.