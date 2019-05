"Aladdin" går bättre än väntat

Foto: Disney

Disneys nya version av klassikern "Aladdin" kommer förmodligen att ha spelat in över 100 miljoner dollar. motsvarande 955 miljoner kronor, innan helgen är över. Den förväntades hamna omkring 80 miljoner dollar, men hade redan efter lördagen nått 86 miljoner dollar i biljettintäkter.

Att just "Aladdin" gör bra i från sig under öppningshelgen kan bero på att det i USA är långhelg på grund av memorial day, skriver . Filmen har fått ett ljummet mottagande av kritikerna som bland annat kallat den "påkostad bio-karaoke", men den verkar gå hem bättre hos publiken.

Guy Ritchie har regisserat "Aladdin", som är den andra nyversionen av en Disneyfilm i år. Först ut var "Dumbo" och senare i år kommer liveversionen av "Lejonkungen".

Andra filmer som haft premiär i USA under helgen är high school-komedin "Booksmart", som spelat in 6,5 miljoner dollar och science fiction-skräckisen "Brightburn" som hittills dragit in 7,5 miljoner.