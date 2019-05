Foto: Pontus Lundahl/TT

En älg hade förirrat sig in i centrala Göteborg under natten mot lördagen. Polisen fick in många samtal om älgen som bland annat rörde sig kring Avenyn, rapporterar flera medier.

Polisen fattade beslut om att djuret skulle skjutas och jägare skickades ut. Älgen sköts i närheten av Ullevi.

– Det fanns ingen möjlighet att få ut den. Den var en fara för både trafik och cyklister, säger polisens presstalesperson Anna Göransson till .